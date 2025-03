Bedrogozva állt a műtőasztalhoz egy sebész Pozsonyban

A március 4-i műtét során egy kisebb tumort kellett eltávolítani a beteg szervezetéből. A beavatkozás közben a sebész furcsán viselkedett, mozdulatai koordinálatlanok voltak. Végül nem is tudta befejezni az operációt, azt egy kollégájának kellett átvennie – írta meg hétfőn az Új Szó. A Pozsonyi Egyetem Kórház (UNB) megerősítette az esetet, amelynek nyomán belső vizsgálat indult. Kedden aztán az Új Szó már arról számolt be: a toxikológiai vizsgálat eredménye igazolta, hogy a sebész tiltott kábítószert használt a műtét előtt.

Miroslav Mendel, a kórház szakszervezeti vezetője elmondta, hogy az érintett orvost azonnal elbocsátották. Az ügy ugyanakkor az egész klinikára kiterjed, mert az orvos szerint nem ő az egyetlen, aki az ottani dolgozók közül drogproblémákkal küzd. Mendel saját hatáskörben büntetőeljárást kezdeményezett ismeretlen tettes ellen, továbbá a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) is büntetőfeljelentést nyújtott be a kóróházban elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt. Egyelőre zajlanak a vizsgálatok, hogy kiderüljön, érintettek-e más egészségügyi dolgozók is az ügyben.

