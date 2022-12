Drámai életmentés egy móri padon

Több szemtanú is azonnal a segítségére sietett, mentőt hívtak és a telefonos utasítások szerint megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító azonnal több egységet riasztott és a helyi orvosi ügyeletet is a helyszínre vezényelte, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bejelentőket – számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

Később a helyszínre érkező mentősök folytatták az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

https://www.facebook.com/orszagosmentok/photos/a.752971921380529/6061221933888808/

Korábban már beszámoltunk arról, mit kell tenni, amennyiben tanúja egy eszméletvesztéses rosszullétnek, vagy magatehetetlen embert lát. Amíg megérkezik a szakszerű segítség, addig is életet menthetünk az időben megkezdett újraélesztéssel.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

