Itt kezdik legkorábban a nyugdíjas éveket

Világszerte komoly gondot okoz a társadalom elöregedése, a kevesebb járulékfizetőnek egyre tovább kell dolgozni ahhoz, hogy a nyugdíjak értéke megmaradjon. Kínában él a legtöbb időskorú a világon, ráadásul az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re a népesség 26 százaléka lesz 65 év feletti. Ennek ellenére itt a legalacsonyabb a nyugdíjkorhatár az egész világon, a nők 50, a férfiak pedig már 60 évesen részesülhetnek időskori ellátásban – derül ki az RTL.hu összefoglalójából.

Sok idősnek a nyugdíj mellett is dolgozni kell

Ez persze nem jelenti azt, hogy az idősek eltűntek volna a munkaerőpiacról. Az öregségi ellátás ugyanis olyan alacsony mértékű az országban, hogy rengeteg idősnek továbbra is munkát kell vállalnia a napi megélhetésért. Emiatt a rendszer gyakorlatilag rákényszeríti a társadalom jelentős hányadát arra, hogy tovább maradjon a munkaerőpiacon.

Indonéziában és Oroszországban is alacsonyabb a nyugdíjkorhatár. Fotó: Quartz.com

Az alacsonyabb nyugdíjkorhatárral rendelkező országok közé tartozik még Oroszország is, ahol a nőknek 57, a férfiaknak pedig 62 éves kortól van lehetőségük nyugdíjba vonulni. Indonéziában, Kolumbiában és Törökországban is viszonylag hamar lehet elhagyni a munkaerőpiacot, ahogy azt a fenti ábra is mutatja.

Amerikában egyébként a koronavírus-járvány és a nyomában járó infláció miatt történt meg, hogy a zömmel hatvanas éveikben járó emberek újra munkába álltak, mert megélhetési nehézségekkel küszködtek. Az öregedő népesség Franciaországban is problémát jelent, ahol jóformán minden negyedik lakos 60 év feletti, és becslések szerint 2040-re ez az arány már minden harmadikra emelkedik.

