Így rendeznék a magyar orvosok bérét

A Magyar Orvosi Kamara arra kéri az orvosokat, hogy mondjanak nemet a kötelező munkaóráikon felüli, szabadidejük terhére végzett többletmunkára. Részletek itt.

"Míg 2018-ban az orvostanhallgatók körülbelül 40 százaléka gondolta úgy, hogy külföldre készül, addig idén ez már 60 százalék felett van" - írta meg a Népszava a MOK még nem publikált, a koronavírus-járvány előtt készült felmérése alapján. Dr. Álmos Péter, a kamara alelnöke azt is elmondta a lap megkeresésére, hogy a járvány alatt szokatlanul sok orvos jelezte a szervezet felé, hogy elhagynák az egészségügyet, mert méltatlannak érezték a kialakult helyzetet. A 65 év feletti szakemberek közül például sokakat nem foglalkoztattak tovább azok után, hogy ki kellett vonulniuk az ellátásból. Mások pedig azért hagynának fel munkájukkal, mert a költségvetésben nincs bérfedezet, és nem is látnak előrelépést ez ügyben. Dr. Álmos Péter hozzátette, egyelőre megtippelni sem lehet, mennyi lesz a pályaelhagyó.

Sok orvostanhallgató az alacsony bérek miatt menne külföldre dolgozni. Fotó: Getty Images

Visszatérve a felmérésre, a külföldre készülő orvostanhallgatók többsége az alacsony béreket jelölte meg döntése legfőbb okaként. A MOK jelenleg is tárgyal ez ügyben a kormányzattal, a megkérdezettek 90 százaléka pedig úgy nyilatkozott, ha sikerülne elérni a tervezett béremelést, akkor maradnának. A MOK egyébként az Ausztriában érvényes bérek 55 százalékának megfelelő bértáblát szeretne elérni a hazai állami egészségügyben. Jelenleg ugyanis egy kezdő orvos nettó 900 forintos, egy szakorvos nettó 1700 forintos alapórabérért dolgozik közalkalmazottként. A cél az lenne, hogy rezidensek esetében nettó 2470, a kezdő szakorvosoknál nettó 4700, míg a pályájuk végén járó, tapasztalt orvosoknál nettó 7200 forint legyen az órabér.

Egy, a lapnak nyilatkozó gyermekgyógyász szakorvos 1995-ben azért költözött el Hollandiába, és vállalt ott állást, mert itthon annak ellenére sem tudott párjával megélni, hogy havi 12 ügyeletet vállalt. Végül 2009-ben költöztek haza, mert nem szerették volna, hogy gyermekeiknek ne legyenek magyar gyökereik. Hozzátette, sosem tervezték, hogy örökre külföldön maradjanak: remélték, hogy idővel a hazai egészségügy problémái is rendeződnek. Erre azonban hiába vártak. "Tizennégy évig úgy dolgoztunk, hogy nem volt hálapénz, extramunka, se adócsalás, és mégis megéltünk, még félre is tudtunk tenni. Mikor hazaköltöztünk, azért volt nehéz munkát találni, mert itthon félnek azoktól, akik kint is dolgoznak vagy dolgoztak. Ők ugyanis már nem egy szolgalelkű hierarchiában felnőtt orvosok, hanem független szakemberek" - árulta el a gyermekgyógyász. "Politikától függetlenül össze kellene fogni azért, hogy egy jobb egészségügyünk legyen" - tette hozzá.