Így számolhatjuk el családtagunk ápolásának költségeit

Milyen állami szaksegítséget kaphatunk?

Az otthonápolás önmagában is nehéz feladat, amihez az ápolást végző családtagoknak számos új ismeretet kell elsajátítaniuk, és nem is mindig oldható meg szaksegítség nélkül. Ilyen feladatra akkor van szükség, ha a beteg egyébként kórházi kezelést igényelne, de ellátása otthoni körülmények között is megoldható. Ennek több előnye is van. Egyrészt pozitív hatással van a betegre, ha a saját, otthoni környezetében lehet. Lerövidítheti a felépülési időt egy betegség vagy sérülés után, de ha hosszan tartó ápolásra van szükség, a beteg állapotát akkor is jelentősen javíthatja az otthona és az, hogy ismerős arcok veszik körül. Másrészt így kevesebb időt kell kórházban töltenie, ami a kórházak leterheltsége miatt is fontos szempont.

Az otthonápoláshoz a társadalombiztosítás keretein belül is kaphatunk segítséget. Az otthoni szakápolást a háziorvos rendelheti el. Az ápoló nemcsak a beteget látja el, de a családtagokat is megtanítja azokra a feladatokra, amiket el tudnak végezni. Az otthoni ápolás kapacitás függvényében, illetve meghatározott időtartamra elérhető.

Egyszerre 14 vizitet írhat elő az orvos, ami általában napi egy, 3 órát nem meghaladó látogatásból áll. Ezt a következő 12 hónap alatt még további 3 alkalommal lehet hosszabbítani, így összesen 56 vizitet kaphatunk az állami ellátás keretében.

A magánellátás keretein belül komoly segítséget vehetünk igénybe

A magánszolgáltatók sokféle feladatot vállalnak a beteg ellátásának kapcsán. A szakápolást igénylő feladatokat erre megfelelő végzettségű szakemberek segítségével végzik, így ugyanúgy el tudják látni a beteget, mint a társadalombiztosítás keretében kirendelt szakember. Ha már kihasználtuk az állami ellátásban elérhető lehetőséget, vagy bővíteni szeretnénk azt, akkor erre magánúton is van lehetőségünk.

Ezen túl az otthonápolást végző intézmények a beteg vagy idős családtagunk gondozásában is nyújtanak segítséget. Ez a tevékenység nem igényel szakápolói ismereteket, így általában szociális gondozók végzik. Segítenek a helyváltoztatásban, étkezésben, tisztálkodásban, a gyógyszerek beadásában, de elvégzik a bevásárlást, a főzést, a takarítást, felolvasnak a betegnek és tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal.

Az otthonápolás nemcsak fizikailag, de anyagilag is megterhelő feladat. Fotó: Getty Images

Az ellátást lehet kérni rendszeresen és hosszabb időre is, de akár alkalomszerűen is, ha például az állandó gondozást végző családtag elutazik. Mivel az ápolás nehéz munka, és lelkileg is rendkívül megterhelő, érdemes megfontolni, hogy legalább időnként ilyen módon tehermentesítse az ápolót a család.

A gondozást végző intézmények komoly segítséget nyújthatnak, de a szolgáltatás ára több százezres költséget jelenthet a családnak havonta. Ha magunk végezzük az ápolási feladatokat, akkor is számos eszközre van szükség, amelyeket hónapról hónapra meg kell vásárolni. Ez jelentős kiadás, de egészségpénztáron keresztül van lehetőség arra, hogy ezt csökkentsük.

Mit és hogyan fizethetünk egészségpénztárból?

Ahhoz, hogy biztonsággal eldönthessük, mit számolhatunk el és hogyan, egy kicsit érdemes megismernünk az egészségpénztárak által nyújtott szolgáltatásokat. Csak első hallásra tűnik bonyolultnak.

Az egészségpénztár egy megtakarítási forma. Egy külön egészségszámlán pénzt gyűjthetünk, amit aztán elkölthetünk mindenféle, az egészségünk javítását és megőrzését, és a jóllétünket elősegítő termékre és szolgáltatásra. Ezt elképzelhetjük úgy is, mint egy külön megtakarítási számlát, ami a bankszámlánk mellett működik, és amire időről időre a pénzünket tehetjük. A működése valóban hasonló, de azért van néhány lényeges különbség.

Az egészségpénztárnak is van költsége, de nem egy fix havi díj, mint a bankszámla esetében, hanem az egészségszámlára befizetett pénz egy bizonyos, általában 5-8 százaléka. A működési költség levonása után a számlánkon lévő pénzt szabadon elkölthetjük, de csak az egészségünkkel kapcsolatos dolgokra. Ezt a felhasználásbeli korlátozást azonban megéri vállalnunk, mert a pénztári befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot adóbevalláskor az abban az évben befizetett személyi jövedelemadónkból visszakaphatjuk. Ezt aztán a saját befizetéseinkkel és a pénztár által a számlánkon jóváírt hozammal együtt újra elkölthetjük. Az egészségünkkel kapcsolatos kiadásainkon tehát ennyit spórolhatunk, és ez az, amiért megéri egészségpénztárból költeni. Ez tehát olyan megtakarítás, ahol gyűjtünk, de egyből költünk is. Ezen túl az egészségpénztári tagok számára számos szolgáltató nyújt kisebb-nagyobb százalékos kedvezményeket, így akár 5-30 százalékkal olcsóbban is vásárolhatunk.

Az egészségpénztári megtakarításunkból azonnal – tehát a befizetésünk jóváírása után rögtön – vehetünk gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket és járhatunk kezelésekre. A kártyaelfogadó helyeken közvetlenül az egészségkártyánkkal is fizethetünk. Beteg családtagunk otthoni ápolásához gyakorlatilag minden szükséges eszközt megvásárolhatunk a pénztáron keresztül, így a kötszereket, fecskendőket, fertőtlenítőszereket, speciális matracot, vízhatlan lepedőt, betéteket, a beteg táplálásához szükséges eszközöket, járást segítő eszközöket, gyógycipőket, légtisztító és párásító berendezéseket, vérnyomásmérőt, vércukorszintmérőt, speciális tápszereket és gyógyszereket. Ezeket bármely patikában és szaküzletben megvehetjük.

Ezenkívül elszámolhatjuk a magánintézmények által nyújtott otthonápolási, beteggondozási szolgáltatás költségeit is. Fontos, hogy ezeket csak olyan szolgáltatónál vehetjük igénybe, amelyeknek a pénztárral (vagy a NEAK-kal) szerződése van. A pénztárak segítséget nyújtanak a megfelelő szolgáltató megkeresésében, de több pénztár honlapján van szolgáltatáskereső is, ahol magunk is kereshetünk nekünk tetsző intézményt. A Prémium Egészségpénztárnál például részletes tematikus és hely alapú keresés van, de az OTP Egészségpénzárnál kifejezetten az otthonápolásra is kereshetünk.

Az sem feltétlenül jelent problémát, ha az adott szolgáltató még nem partnere a mi egészségpénztárunknak. Tagjai kérésére a legtöbb pénztár felkeresi a szolgáltatót, és megpróbál vele szerződést kötni, ezután pedig elszámolhatjuk a számlát az egészségpénztárban.

Ha intézményi ápolásra van szükség

Ha az otthoni ápolás valami okból nem megoldható, és idős családtagunkat intézményben szeretnénk elhelyezni, erre is van egy egészségpénztári szolgáltatás, amelyet igénybe vehetünk. Erre az egészségpénztárak által nyújtott másik nagy szolgáltatáscsoport, az önsegélyező szolgáltatások egyik eleme használható.

Az önsegélyező szolgáltatások némiképp eltérnek a fenti klasszikus egészségpénztári szolgáltatásoktól. Ezek inkább hasonlítanak egy lekötött betétre. Önsegélyező célra ugyanis csak a pénztárban legalább 180 napja bent lévő megtakarításunkat használhatjuk. Tehát míg mondjuk gyógyszert és kötszert azonnal vásárolhatunk, önsegélyező szolgáltatást csak fél év elteltével kérhetünk a pénztárból.

Ha van 180 napos egyenlegünk, akkor a jogosultságunk igazolása után bizonyos eseményekre egyszerre nagyobb összeget, vagy járadék jelleggel folyamatos kifizetést kérhetünk az egészségpénztári számlánkról. Így kérhetünk támogatást egy közeli hozzátartozónk ápolási intézményben való elhelyezéséhez. Ennek keretében havonta a mindenkori nyugdíjminimum összegének kifizetését kérhetjük, ez jelenleg 28 500 forint. Ez ugyan az intézménynek fizetett díjnak csak egy kis része, mégis segítséget jelenthet, és az adó-visszatérítést ez után is kérhetjük.