Hiánycikk az egyik legismertebb szorongáscsökkentő

Országos Rivotril-hiány, a segítségetek szeretném kérni – írta az egyik legnagyobb internetes fórumra egy elkeseredett beteg arról, hogy december óta nem tudja kiváltani az egyik leggyakrabban alkalmazott szorongáscsökkentő gyógyszert. Azt is írta, hogy már az ezt helyettesítő készítményhez is nehezen jut hozzá. A hiányt a Baranya megyei Nagykozáron is hónapok óta tapasztalják – járt utána az RTL Klub Híradójának stábja.

Az orvost kell felkeresni

Alekszovics Adrienn gyógyszertári szakasszisztens a Híradónak elmondta: a Rivotril helyettesítője is hiánycikk, és rengeteg olyan gyógyszerkészítménnyel találkoznak, aminek nem csak a generikuma, hanem a helyettesítője is hiánycikk. A szakember kiemelte: hónapok után éppen most járhat először sikerrel, aki a szorongáscsökkentő receptjével érkezik hozzájuk. Néhány napja ugyanis ötven dobozzal kaptak, igaz, ebből mára csak néhány maradt. Hogy legközelebb mikor érkezik szállítmány, azt nem tudják, ahogy azt sem, hogy pontosan mi okozza a hiányt. Dr. Késmárky András háziorvos szerint a betegeknek ilyenkor az orvosuktól érdemes segítséget kérniük. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet azt közölte a Híradóval, hogy a hiányt külföldi gyártóhelyi probléma okozza, ami jelenleg 17 európai országot érint.

2021-es képest súlyosbodott a gyógyszerhiány. A legtöbb esetben a szív- és érrendszeri betegségekre szedett gyógyszerekből jelentettek hiányt, de a többi között idegrendszerre ható készítményekből és antibiotikumokból is jelentős hiány alakult ki. A legtöbb gyógyszer gyártói kapacitással kapcsolatos okok miatt hiányzik. Nem ez azonban az egyetlen kiváltó ok. A gyógyszerhatóanyagok zömét, 70-75 százalékát a Távol-Keleten, elsősorban Kínában és Indiában gyártják. Mi több, vannak olyan hatóanyagok, amelyeket kizárólag ezeken a területeken állítanak elő. Járványügyi lezárásoktól gyártási kapacitáskiesésen át logisztikai gondokig bármilyen zavar lépjen is fel Ázsiában, az az egész világon érezteti a hatását.

