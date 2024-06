Gond lehet a Balatonnál, kevés az orvosi ügyelet

Noha nyáron jelentősen megnő a lakosságszám a tónál és az önkormányzatok is nyitottak lennének egy költségesebb, de a turisták igényeit is lefedő megoldásra az új ügyeleti rendszerben, ennek ellenére csak két helyen lesz nyári orvosi ügyelet a Balatonon - írja a hirbalaton.hu.

November óta az Országos Mentőszolgálat szervezi az ügyeletet, ami hétköznap 16 és 22 óra, hétvégén 8 és 14 óra között fogadja a betegek jelzéseit. A Balaton-parton két településen – Siófokon és Balatonbogláron – van ügyelet, ez a nyári időszakban sem fog megváltozni. Bogláron a rendelőintézet épületében biztosítanak helyet az ügyeletnek, ahogyan azt a betegek megszokhatták.

A sonline.hu által megkérdezett polgármesterek is megerősítették azt a sajtóértesülést, hogy a szezon idejére sem változik a már november óta érvényben lévő ügyeleti rendszer a Balatonnál. A lap szerint Holovits Huba balatonföldvári polgármester elmondta: a városvezetés hajlandó lenne költeni arra, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást a nyári időszakban is. "Az illetékes államtitkárságot kerestük az ügyben, és felajánlottuk az infrastrukturális hátteret, a régi ügyelet helyiségeit" – mondta a városvezető. Hozzátette: mindenképpen támogatnák a szolgáltatás működtetését, anyagilag is, ha szükséges