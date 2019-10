Ez változik jövő évtől az egészségügyben

Az EESZT 2017. november 1-jei indulásakor több mint tízezer egészségügyi szolgáltató - köztük több közfinanszírozott kórház, járóbetegellátó, háziorvos és házi gyermekorvos - csatlakozott. Azóta 26 ezer orvos és 13 ezer gyógyszertár lépett be a rendszerbe, amelyben 200 ezer adatot rögzítenek naponta és 800 ezer e-receptet kezelnek.

A bővítés célja az azonnali információcsere megvalósulása. Fotó: iStock

Az informatikai felhőalkalmazáshoz 2018 novemberében csatlakozott azon magánellátók köre is, amelyeknek a különböző implantátumregiszterekbe jelentési kötelezettségük van. 2020. január 1-jéig pedig már minden magánegészségügyi szolgáltatónak és fogorvosnak is csatlakoznia kell, és június 1-jétől már adatot is kell rögzíteniük - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.