Élelmiszerek, amelyek felerősíthetik a menopauza tüneteit

Nemcsak arra érdemes figyelni, mi legyen a tányéron, hanem arra is, mit érdemes elkerülni. Imre Noémi, a Nőgyógyászati Központ dietetikusa, okleveles táplálkozástudományi szakember Msc ez utóbbi témáról beszél.

Milyen élelmiszereket érdemes kerülni menopauza alatt?

A menopauza előtt, alatt és után talán még fontosabb a táplálkozásunkra úgy tekinteni, mint az egészségünk egyik alapkövére. Különösen akkor érezhető ez a hatás, ha a klimax kellemetlen tünetei – például hőhullámok, éjszakai izzadás, hangulati hullámzások, hízás - kapcsán azt figyeljük meg, hogy azokat bizonyos élelmiszerek, italok felerősítik. Ilyen esetben érdemes azok bevitelét csökkenteni, elkerülni vagy mással helyettesíteni. A tüneteket felerősítő élelmiszerek általában (de nem minden esetben) az alábbiak lehetnek:

Csípős, nagyon fűszeres ételek

Különösen a hőhullámok és az éjszakai izzadás esetén érezheti úgy egy menopauzális időszakban lévő nő, hogy nem tesznek neki jót a csípős, erős fűszerezésű ételek. Nem meglepő módon ugyanis az ilyen fogások hozzájárulhatnak a magasabb testhőmérséklethez, ami rontja az ilyen jellegű tüneteket. Ezért érdemes kerülni az olyan élelmiszereket, fűszereket, mint a cayenne bors, a jalapeno paprika, a chili, és az olyan kész termékeket is, mint a különböző ízesítésű csípős szószok. Ugyancsak ajánlott megfigyelni, hogyan reagál a szervezet az olyan nagyon erős ízekre, mint például a kész kínai ételeké. Ha valaki szereti a karakteres ízeket, érdemes más fűszerekkel próbálkozni, mint a bazsalikom, a kakukkfű, vagy a kömény.

Fotó: Getty Images

Koffein és alkohol

Azoknak, akik imádják a reggeli kávé hatásait, rossz hír lehet, hogy a koffein is felerősítheti a hőhullámokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen le kellene mondani a kávéról vagy a fekete teáról, de a mennyiséget mindenképpen érdemes csökkenteni, különösen, ha a menopauza tünetei súlyosabbak. (A szintén koffeintartalmú energiaitalok pedig semmiképp sem ajánlottak, nemcsak menopauzában, de egyik életkorban sem.) Ugyanez igaz az alkoholra is, amely a fenti tüneteken kívül az alvást is megzavarhatja, annak ellenére, hogy néhányan éppen esti alvássegítőként kortyolják el. Ez azonban csak látszatmegoldás, és sem rövid-, sem hosszútávon nincsenek pozitív hatásai az alkoholfogyasztásnak.

Egyszerű cukrok és édességek

Az egyszerű cukrok és finomított szénhidrátok (édességek, péksütemények, finomliszt stb.) csökkentése kulcsfontosságú menopauza idején is, nemcsak a testsúlykontroll miatt, hanem az egyenletes vércukorszint szempontjából is, ami hozzájárul ahhoz, hogy tovább érezzük magunkat jóllakottnak és ne törjön ránk hirtelen farkaséhség. Szintén lényeges, hogy kerüljük a hozzáadott cukrot tartalmazó, feldolgozott élelmiszer (pl. sütemények, kekszek, cukrozott üdítőitalok, édes péksütemények, szószok, gabonapelyhek, stb.) fogyasztását, ugyanis ezekkel pluszban olyan kalóriákat viszünk be, amire a szervezetnek nincs szüksége – ismerteti Imre Noémi, a Nőgyógyászati Központ dietetikusa, okleveles táplálkozástudományi szakember Msc. – Helyettesítsük ezeket nem feldolgozott, teljes értékű ételekkel, készítsük el ételeinket mi magunk! Így nemcsak hozzáadott cukortól és adalékanyagoktól mentes ételt készíthetünk, de a magasabb rosttartalmú változatokkal a bélmikrobiomunkat is táplálhatjuk. A finomlisztes termékeket cseréljük le teljes kiőrlésű változatokra, fogyasszunk barna rizst, bulgurt, quinoát, teljes kiőrlésű kenyeret, így tovább növelve a rostbevitelünket.

A táplálkozásterápia segíthet

"Mindent összevetve, a táplálkozás nemcsak kihívást jelenthet, de gyógyíthat is, csökkentheti a tüneteket. A menopauza kapcsán különösen érdemes lehet szakember segítségét igénybe venni e téren, hiszen így nemcsak a panaszok enyhíthetők, de az olyan láthatatlan, de létező kockázatok is mérsékelhetők, mint a csontritkulás és a szív-érrendszeri betegségek" – hangsúlyozza a dietetikus. A személyre szabott, hatékony, biztonságos és élvezetes táplálkozási rendszer komoly alapot jelenthet a menopauza környékén is az egészség és a fittség megőrzéséhez.