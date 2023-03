Egyre több gyerek küzd anyagcserezavarral

Cukorbetegség, laktózintolerancia, gluténérzékenység – Magyarországon 149 ezer gyermek küzd endokrin, vagyis táplálkozási és anyagcsere-problémákkal a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2021-es adatai alapján. „K&H gyógyvarázs pályázatunk idén az anyagcsere-betegségek diagnosztikáját és gyógyítását segítő innovatív eszközök támogatására fókuszál, hogy a szakemberek megfelelő műszerparkkal rendelkezve minél hatékonyabban meg tudják határozni a tünetek forrását. Így a kezelés is mielőbb elkezdődhet, és a gyermekek hamarosan egészséges társaikéhoz hasonlóan teljes életet élhetnek” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Természetesen az elmúlt 20 évhez hasonlóan a gyermekeket gyógyító intézmények – kórházak, szakrendelők, mentőállomások, háziorvosok, védőnői szolgálatok – a mindennapi ellátáshoz szükséges orvosi műszereket is igényelhetnek április 5-ig. A korszerű eszközökkel a diagnózis felállítása nemcsak kevesebb időt vesz igénybe, de az energiával is spórolhatnak a szakemberek, így fenntarthatóbbá is válhat a műszerpark” – tette hozzá.

Anyagcsere-zavarok gyakran nagyobb gyerekeknél alakulnak ki. Fotó: Getty Images

Az anyagcsere-betegségek azért alakulnak ki, mert a tápanyagok lebontásáért felelős speciális molekulák, enzimek nem működnek rendesen, így a szervezet nem képes megfelelően átalakítani és felhasználni a táplálékot. Jó hír azonban, hogy megfelelő kezeléssel a betegség kordában tartható, és az anyagcseregondokkal küzdő fiatalok is teljes életet élhetnek. „A veleszületett anyagcsere-betegségek egy jelentős csoportját Magyarországon már a születést követően is szűrővizsgálattal vizsgáljuk, sok anyagcsere-betegség azonban csak későbbi életkorban alakul ki. Ilyen például a cukorbetegség, amelynek felnőttkori formáját, a 2-es típust sajnálatosan egyre gyakrabban már gyermekkorban is látjuk. A koronavírus-világjárvány számos, népegészségügyi szempontból is jelentős következménnyel járt, az életmódváltozás, valamint a kedvezőtlen érzelmi és pszichológiai hatások miatt az anyagcsere-betegségek száma is megnövekedett. Így most még nagyobb szükség van arra, hogy ezeket mielőbb diagnosztizálva megkezdődhessen a személyre szabott kezelés, amely hatására az érintett fiatalok kordában tudják tartani betegségüket” – mondta el dr. Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója, a K&H gyógyvarázs zsűritagja.

Az idén 20 éves K&H gyógyvarázs program fennállása óta 537 alkalommal, összesen 852 millió forinttal támogatta a magyar gyermekegészségügyet innovatív eszközökkel, segítve az orvosokat okos döntéseik meghozatalában. A pályázat keretén belül idén is 20 millió forint értékben gazdagodnak korszerű műszerekkel a kórházak, mentőállomások, védőnői szolgálatok, házi gyermekorvosok és vegyes praxisok, amelyek április 5-éig nyújthatják be igényeiket a pályázat online felületén.

