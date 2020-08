Bajt jelezhet, ha szédülünk, amikor felállunk

Időnként mindannyiunkkal megesik, hogy hosszabb üldögélést, vagy fekvést követően megszédülünk, amikor fel akarunk állni. Aki azonban többször is szenved ettől az egyébként ártatlan és néhány másodpercig tartó tünettől, annál ademenciakialakulásának a veszélye is magasabb lehet - állapította meg egy friss kutatás, amelyet a MedicalXpress tett közzé.

Nem mindegy, hogy melyik vérnyomásértékünk zuhan

A jelenséget orvosi szakkifejezéssel ortosztatikus hipotenziónak hívjuk, és akkor alakul ki, ha álló helyzetbe kerülve hirtelen lezuhan a vérnyomásunk. Mivel ilyenkor lecsökken az agyba áramló vér mennyisége, megszédülhetünk, sőt akár el is ájulhatunk. Idősebb korban gyakrabban fordulhat ez elő, illetve bizonyos gyógyszerek szedése is járhat hasonló mellékhatásokkal.

A Neurology című szaklapban közzétett tanulmány összefüggést talált a demencia és aszédülésközött, de csak azoknál az embereknél, akiknek felálláskor a szisztolés vérnyomásuk esik le. Ez a vérnyomásmérőn szereplő első érték, amely ideális esetben 90 és 119 közé kell, hogy essen. A szédülés akkor jelentkezhet, ha ez a vérnyomásérték legalább 15-tel csökken.

NAgyobb a demencia kockázata azoknál, akik gyakran szédülnek meg, amikor felállnak. Fotó: Getty Images

A tanulmányban 2131 ember vett részt, akiknek átlagéletkora 73 év volt, és a vizsgálat kezdetekor egyikük sem szenvedett demenciában. Vérnyomásukat a kutatás kezdetén, majd egy, három és öt évvel később is megvizsgálták. Összesen 15 százalékuknál jelentkezett az ortosztatikus hipotenzió, 9 százalékuknál a szisztolés, 6 százalékuknál pedig a diasztolés (a második, "per" érték) vérnyomás zuhant le felálláskor. A következő 12 évben a vizsgált alanyokon a demencia jeleit keresték: összesen 462 embernél, vagyis a tanulmányban szereplők 22 százalékánal alakult ki a betegség.

Az eredmények szerint azoknak az embereknek, akiknél a szisztolés vérnyomásérték zuhan le, 40 százalékkal nagyobb az esélyük a demenciára, mint azoknak, akik egyáltalán nem szédülnek meg felálláskor. A kutatók több más, a demencia kialakulását is befolyásoló tényezőt is figyelembe vettek (például a cukorbetegség, dohányzás, alkoholfogyasztás), de a szisztolés vérnyomásérték zuhanása még ezen tényzők mellett is 37 százalékkal növeli a demencia kialakulásának a veszélyét.