Az egészségügyi adatbázis ezért hasznos

EESZT: ki férhet hozzá az adataimhoz?

Az EESZT-ben összegyűjtött adatok nemcsak egy-egy betegre, hanem teljes betegségcsoportokra nézve is hordoznak információkat. Ezek az egész magyar populációra vonatkoznak, ezért a Nemzeti Egészségügyi Programok vonatkozásában is fontosak. A rendszer továbbá lehetővé teszi a rizikófaktorok mérését, így még a betegségek konkrét megjelenése előtt meg lehet tenni a prevenciós lépéseket - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Mi az az EESZT?

A 2017. november 1-jén indult szolgáltatási tér révén minden beteg adata egy egységes, digitalizált, elektronikus rendszerbe kerül be, amely 25 ezer orvos és 13 ezer gyógyszertár közreműködésével napi 800 ezer elektronikus receptet dokumentál. A rendszerbe naponta 200 ezer ápolási esemény és 200 ezer dokumentum kerül be.

Ez változik jövő évtől

Ahogy korábban már olvashatták a HáziPatika.com-on, jövő év elejétől tovább bővül az EESZT adatbázisa. Ezzel a lépéssel elérik az országos lefedettséget, a csatlakozott egészségügyi ellátást nyújtók száma pedig 25 ezerre nő.

Az informatikai felhőalkalmazáshoz 2018 novemberében csatlakozott azon magánellátók köre is, amelyeknek a különböző implantátumregiszterekbe jelentési kötelezettségük van. 2020. január 1-jéig pedig már minden magánegészségügyi szolgáltatónak és fogorvosnak is csatlakoznia kell, június 1-jétől pedig már adatot is kell rögzíteniük.