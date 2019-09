A titkolózás ezért életveszélyes

A depresszióról, a családon belüli erőszakról és az öngyilkossági gondolatokról nehéz beszélni. Egy friss tanulmány szerint azonban az érintettek még az orvosaik elől is eltitkolják ezeket a dolgokat. Az alanyok 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a szégyen, illetve az ítélkezéstől valófélelemmiatt tartják vissza ezeket az információkat. Sokan említették azt is, hogy szeretnék elkerülni a bonyodalmas utókezelést, illetve azt, hogy az orvosi papírjaikban bármilyen módon rögzítsék a fentieket. Az is kiderült, hogy a nőknél, illetve a fiatalabb korosztálynál gyakoribb az állapotukkal kapcsolatos titkolózás.

Sokan még az orvosuknak sem beszélnek az öngyilkossági gondolataikról. Fotó: iStock

A titkok csapdája

Ezeknek a dolgoknak az eltitkolása azonban komolyan veszélyeztetheti a páciens egészségét. A fontos információk hiányában ugyanis nem biztos, hogy a legmegfelelőbb kezelés kapják az érintettek. A titkolózás akár azt is megakadályozhatja, hogy adott esetben életmentő kezeléshez jussanak a betegek.

Bár ezt konkrétan ebben a kutatásban nem vizsgálták, a szakemberek szerint gyakrabban hallgatnak el fontos dolgokat az állapotukról azok, akik a társadalom által valamiért stigmatizált csoportokba tartoznak. Ilyenek például az LGBTQ közösség, valamint az etnikai és a vallási kisebbségek tagjai, illetve a HIV-fertőzöttek is.

A tanulmányt készítő szakemberek több mint 4500 ember adatait elemezték, akik két különböző online kérdőívet töltöttek ki. Az egyik csoport átlagéletkora 36, a másiké pedig 61 év volt. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az alanyok titkoltak-e már el az egészségükre, testi épségükre vonatkozó információkat az orvosuk elől. Dr. Angela Fagerlin, a tanulmány vezető szerzője megdöbbent az eredményeken, a válaszadók mintegy fele ugyanis nem teljesen őszinte az orvosaival.

Az őszinteség ezért fontos

Az, hogy az orvosunk teljes képet kapjon az állapotunkról, több dolog miatt is nagyon fontos. A titkolózás azonban egyfajta dominó-effektust indíthat el. Ha például valaki eltitkolja az orvosa elől, hogy nemi erőszak áldozata, akkor nem fogják nemi úton terjedő betegségekre tesztelni, aminek hosszabb távon komoly következményei lehetnek. A depresszió és az öngyilkossági gondolatok elhallgatása pedig akár életveszélyes vagy halálos következményekkel is járhat.

A szakemberek szerint kiemelten fontos, hogy az orvosképzés szerves eleme legyen a betegekkel való megfelelő és hatékony kommunikáció oktatása. Az őszinte orvos-beteg kapcsolat ugyanis jelentősen megnöveli az esélyét annak, hogy a páciens a lehető leghamarabb megkapja a számára optimális ellátást és kezelést.

Forrás: newswise.com