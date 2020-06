"A mentőzés a világ leggyönyörűbb hivatása"

Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjeként Győrfi Pál eddig is sokat szerepelt a televízióban, a járvány kitörése óta azonban tényleg országos hírnévre tett szert. Az elmúlt hónapokban mémek tucatjai születtek az otthonmaradásra buzdító videóiból, sőt még édességeket is neveztek el róla. "A cukrászmester megkeresett a tervével, és elmondta, hogy a tortából befolyó pénzzel a komáromi mentőállomást fogják támogatni - természetesen igent mondtam. Megkóstoltam, finom! Újfehértón fagylaltot is készítettek nemrég Győrfi Pálesz néven, azt sajnos nem tudtam még megkóstolni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez az egyébként alkoholos fagyi, csak legyen, aki helyettem vezet vissza Újfehértóról" - mondta el a szóvivő a Nők Lapja Egészségnek adott interjúban.

"Itt nagyon sokat lehet tenni a jó oldalért"

Az interjúban azt is elárulta, hogy már gyermekkora óta mentőorvosnak készült, amihez az is hozzájárult, hogy a családja a Markó utcai mentőállomás közelében lakott. A mentős szakmát máig az egyik leggyönyörűbb hivatásnak tartja. "A világ nagy harcában, ahol a világosság és a sötétség, a jó és a rossz küzd egymással, itt nagyon sokat lehet tenni a jó oldalért" - mondta el az interjúban Győrfi Pál. Mivel azonban a nyitottság és a szereplési vágy sosem állt távol tőle, egy PR-képzést követően örömmel foglalta el a szóvivői pozíciót. Ennek már 18 éve, és a döntését azóta sem bánta meg.

A mentőszolgálati szóvivői pozíció hungarikumnak tekinthető, más országokban egységes szervezetük sincsen a mentőknek: a kórházakból lehet őket hívni, illetve bizonyos alapítványok, cégek működtetnek autókat. Éppen ezért külföldi példa sincs arra, hogy a mentők képviselője a híradók mindennapos szereplője lenne. Győrfi Pál azonban mégsem bánja ezt, hiszen a fő, hogy az üzenet, amit közvetítenek, mindenkinek átmenjen. "Bár jólesik a felém áradó szeretet, de az ország szempontjából az lenne a legjobb, ha a járványveszély mielőbb enyhülne, így az arcom sem tűnne fel olyan nagyon gyakran" - mondta el a szóvivő.

