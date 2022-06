A mellkas bal oldala ezért fájhat

Bal oldali mellkasfájdalom esetén a legtöbben rögtön szívproblémákra gyanakodnak. Pedig a test bal oldalán jelentkező fájdalom forrása több szerv is lehet. Mindazonáltal az orvosok a bal oldali fájdalmat két fő csoportra szokták osztani: szíveredetűre és emésztési eredetűre. A kivizsgálás azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy fény derüljön a valódi kiváltó okra és annak megoldására – emeli ki Dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont szakorvosa.

Ezt kell tudni a szíveredetű fájdalomról

Bár a szív valóban a bal oldalon van, szívinfarktus során mégis jellemzően a mellkas közepén jelentkezik a fájdalom. Egy nagyon erős, nyomó vagy préselő érzésről van szó, amely percekig is eltarthat és vissza-visszatérhet. Ha emellett erős izzadás, hányinger, hányás, légszomj, félelemérzet, illetve a vállakba, karokba, állkapocsba vagy hátban kisugárzó fájdalom is jelentkezik, mindenképpen hívjuk ki a mentőket!

A bal oldali fájdalom mögött azonban más szív- és érrendszeri betegségek is állhatnak, például az angina. Ez akkor jelentkezik, ha a szívizomzat nem jut elég oxigénhez, tünetei pedig nagyon hasonlóak az infarktuséhoz. Angina esetén is fontos mielőbb orvoshoz fordulni, mert az állapot veszélyessé válhat, valamint növelheti a valódi infarktus rizikóját is.

Hasonló tüneteket okozhat a perikarditisz, vagyis a szívburokgyulladás is. Ilyenkor a szívet körülvevő, kétrétegű hártya rétegei közé folyadék kerül, amely idült vagy akut betegséget okoz. Legjellemzőbb tünete a szúró mellkasi fájdalom, amely légzéskor felerősödik, üléskor viszont általában enyhül. Gyakran társul a panasz mellé hosszú ideig tartó gyengeség, elhúzódó köhögés, légszomj, hidegrázás, izzadás és láz is. Ebben az esetben is kórházi kezelésre van szükség.

Nem csak a szív problémái okozhatnak bal oldali mellkasi fájdalmat. Fotó: iStock

Ha az emésztőrendszer a fájdalom forrása

Gyakran a reflux okozza a bal oldali mellkasi fájdalmat. Refluxról akkor beszélünk, ha a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, de akár a garatba, szájüregbe is felkerülhet. Így olyan panaszok jelennek meg, mint a gyomorégés, a rossz szájíz, a szájüregi égés és a savas felböfögés. A mellkas középvonalában jelentkezik az égő érzés, amely a gyomorszájtól egészen a torokig tarthat, és kisugározhat a nyak, az áll, a karok és a lapocka felé is. Súlyosabb esetben mellkasi fájdalom is kialakulhat szövődményként, amely a szívinfarktushoz hasonló fájdalmat is okozhat.

A gyomornyálkahártya-gyulladás főként a rendszeres alkoholfogyasztás, a túl nagy mennyiségű, nehezen emészthető és savas ételek, valamint a dohányzás talaján alakul ki, de okozhatják egyes nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentők is. Ha pedig a Helicobacter pylori áll a mellkasi égő fájdalom hátterében, akkor szükség lehet antibiotikumos kezelésre is – de erről csak szakorvos dönthet.

A heveny hasnyálmirigy-gyulladásra a has felső részében és a mellkasban jelentkező nagyon erős fájdalom hívhatja fel a figyelmet. Ezt általában gyors pulzus, láz, hányinger, hányás kíséri. Ilyenkor azonnal orvosi ellátásra van szükség. Krónikus gyulladás esetén ezek a fájdalmas epizódok vissza-visszatérnek, hasmenéssel és hányással kísérve. Ebben az esetben folyamatos szakorvosi kontroll indokolt.

Mikor forduljunk kardiológushoz?

A mellkas bal oldalán vagy akár a teljes mellkasi részen jelentkező fájdalom forrását mindenképpen meg kell keresni. Már csak azért is, mert ki kell zárni az olyan lehetséges okokat is, mint a mellhártya-gyulladás vagy a lép megbetegedése. Ha pedig a kardiológiai vizit, a nagylabor, a nyugalmi- és terheléses EKG vagy a szívultrahangos vizsgálat során kiderül, hogy mégis szíveredetű a panasz, akkor a mielőbb elkezdett kezeléssel a komoly, akár életet veszélyeztető állapotokat is megelőzhetjük – hangsúlyozta a kardiológus.