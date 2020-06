A gyakori vizelési inger meglepő okai

Egyes adatok szerint naponta átlagosan hét-nyolc vizelés lenne egészséges. Ha valaki ennél gyakrabban jár vécére, akkor lehet, hogy csak többet ivott a megszokottnál. Rendszeres panaszok esetén viszont már az alábbiakra is gondolhatunk.

Cukorbetegség

A cukorbetegség - az 1-es és a 2-es típusú egyaránt - gyakran okoz gyakori vizelési ingert. Ennek oka, hogy a megemelkedett vércukorszintnek köszönhetően a veséknek keményebben kell dolgoznia. A felesleges cukor - a szövetekből származó folyadékkal együtt - a vizeletbe kerül, így a húgyhólyag hamarabb megtelik. Emellett a cukorbetegek gyakrabban szomjasak, tehát többet is isznak.

Fertőzés vagy mióma is állhat a gyakori vizelés hátterében. Fotó: 123rf

Húgyúti fertőzések

A húgyúti fertőzések gyulladást és irritációt okoznak, ami szinte állandó vizelési ingert vonhat maga után. A fertőzés érintheti a húgyhólyagot, a húgyvezetéket és a veséket is. Ha ilyen problémára gyanakszunk, mihamarabb menjünk orvoshoz, mert a kezeletlenfertőzésmiatt gyorsan romolhat az állapotunk.

Méhmióma

Meglepő módon a szorongás is kiválthat gyakori vizelési ingert. Kutatások szerint a túlműködő húgyhólyaggal rendelkező emberek 48 százalékának vannak szorongásos tünetei.

A méhmióma is okozhat gyakori vizelési ingert, mivel ilyenkor a méh nyomást gyakorolhat a húgyhólyagra. A tünetek közé tartozhat még nemi érintkezés érzett fájdalom, a fájdalmas menstruáció, illetve a szokatlanul erős vérzés is.

A férfiakat is érintheti

Férfiak esetében a gyakori vizelési inger hátterében a prosztata megnagyobbodása is állhat, mivel ilyenkor extra nyomás nehezedik a húgyhólyagra. Emiatt akkor is úgy érezhetik, hogy vizelniünk kell, ha a hólyag nincs tele. Prosztatamegnagyobbodás azonban a húgycsövet is nyomhatja. Ennek jele, ha problémás a vizeletürítés elkezdése, vagy ha a vizeletsugár megszakadása, gyengülése tapasztalható. Ebben az esetben is érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni.

Forrás: care2.com