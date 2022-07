A csuklás így múlik el gyorsan

Csuklani mindenki szokott, és ez teljesen természetes – de lehetnek olyan esetek, amikor a csuklás valami komolyabb probléma tünete. Általában valamilyen átmeneti, idegi eredetű zavar, esetleg valamilyen étel fogyasztása válthatja ki, és valójában nem más, mint a rekeszizom ritmikus, önkéntelen összehúzódása. Ez, a mellkas és a hasizom között elhelyezkedő izom általában lassan mozog, miközben lélegzünk, de ha valami irritálja, akkor összerándulhat. Ennek a hirtelen rándulásnak a hatására pedig bezárul a hangrés, hiszen hirtelen levegőt nyelünk – ez okozza a csuklás fura, mókás hangját.

A csuklás megszüntetésében segíthet, ha iszunk pár kortyot.

Miért csuklunk?

A rekeszizom irritációját sok minden okozhatja, például, ha egy étkezés során többet eszünk a szokásosnál. De kiválthatja hirtelen hőmérsékletváltozás vagy éppen a szénsavas italokban található légbuborékok, sőt az alkohol, a cigaretta, vagy a rágózás közben lenyelt extra levegő is. Van, akire az idegesség és a stressz is úgy hat, hogy csuklani kezd, és van, akinél akkor jön elő, ha begyullad a torka vagy a füle.

Komoly bajt is jelezhet a csuklás

A csuklás általában pár percig, ritkábban egy-két óráig tart – ha 48 óránál hosszabb ideig is kitart, akkor érdemes vele orvoshoz fordulni, és nem csak azért, mert szinte lehetetlenné válik tőle az evés vagy az alvás. Betegség tünete is lehet, és akár még idegi károsodást is okozhat. Ritka esetekben a csuklást kiválthatja a gyomorban vagy a nyaki részen elhelyezkedő tumor is.

Mit tehetünk ellene?

Ha valaki sokat iszik vagy dohányzik, érdemes kicsit csökkentenie a mennyiséget, ami gyógymód lehet a csuklásra, illetve segíthet a korábban esetleg rejtve maradt refluxbetegség kezelése is. A Health.com cikke szerint csuklás megszüntetésében segíthet továbbá, ha iszunk pár kortyot, vagy visszatartjuk a lélegzetünket, míg valakinél a savanyú íz, például citromkarika szopogatása is hatásos lehet.