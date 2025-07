Kínos panaszok odalet - nem csak fertőzés állhat a vizeletcsepegés mögött

Dr. Rákász István, az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa válaszolt arra a kérdésre, van-e összefüggés a két állapot között.

A köznapi, téves megnevezéssel felfázásnak nevezett hólyaghurutot vagy húgyúti fertőzést az okozza, hogy bizonyos baktériumok bejutnak a húgyúti rendszerbe, és egyes esetekben a húgycsőnyíláson keresztül elérik a húgyhólyagot is, ami emiatt begyulladhat. "A húgyhólyagot úgy is elképzelhetjük, mint egy ballont. Amikor valaki elkezdi nyomogatni, piszkálni ezt a ballont, az irritálttá válik. Irritáció lehet ebben a tekintetben a hólyaghurut tüneteként jelentkező leküzdhetetlen, sürgető vizelési kényszer is, ami akár odáig is vezethet, hogy a nagyon érzékennyé vált húgyhólyag nem tudja visszafogni az erős vizelési késztetést. Egyszerűen elcseppen, kiszivárog egy kis mennyiségű vizelet" – magyarázza Rákász doktor.

Fotó: Getty Images

Részletesebben az alábbi okok játszhatnak közre a hólyaghuruttal összefüggő vizeletszivárgás kialakulásában:

Izomgörcsök: A húgyúti fertőzések a húgyhólyag izmainak görcsösségét is okozhatják. Ezek a görcsök kiszámíthatatlanok lehetnek, és akár vizeletszivárgást is okozhatnak.

Az idegi jelátadás zavara: A húgyhólyag és az agy folyamatosan kommunikál egymással idegi jeleken keresztül. De a húgyúti fertőzés felboríthatja ezt a kommunikációs rendszert, és „téves riasztásokhoz” vezethet akkor is, amikor a húgyhólyag valójában nincs tele.

Hiperaktív hólyag szindróma: Néha a húgyúti fertőzés kiválthatja vagy súlyosbíthatja a hiperaktív hólyag szindróma nevű állapotot. Ez utóbbit úgy lehet elképzelni, mintha egy saját elmével rendelkező húgyhólyagunk lenne, ami folyamatosan küldi az „ürítenem kell” jeleket, még akkor is, ha nincs igazán tele.

Hol van a határvonal a húgyúti fertőzés és az inkontinencia közt?

Az a határvonal, ahonnan tudhatjuk, hogy „csak” a húgyúti fertőzés következtében alakult ki az inkontinencia, hogy az alapbetegség gyógyulásával a vizeletszivárgás is elmúlik. Már csak ezért is fontos a diagnózis és a kiinduló oknak megfelelő kezelés. "Az átmenetileg jelentkező inkontinencia szerencsére csak ritkábban jelenik meg a húgyúti fertőzés tünetei között. A páciensek ugyanis elsősorban fájdalmas, égő érzéssel járó vizelésre, gyakori vizelési ingerre, alhasi fájdalomra és a hólyag kiürítési nehézségére panaszkodnak" – hangsúlyozza dr. Rákász István. Mindazonáltal, ha már vizeletszivárgás is tapasztalható, mindenképpen ki kell vizsgálni, hogy valódi, vagy csak átmeneti inkontinenciáról van-e szó.

A húgyúti fertőzésnél nem mindig elég a sok folyadék

"A kivizsgálás során igyekszünk kideríteni, lehet-e más oka a vizelettartási zavarnak. Kikérdezéssel, vizsgálatokkal utánajárunk, állhat-e háttérben például az inkontinencia leggyakoribb típusa, az úgynevezett stressz inkontinencia, amikor is a stressz kifejezés nem pszichés értelemben értendő, hanem fizikai nyomásként. Ilyen stresszt jelenthet például a köhögés, a tüsszentés, a nevetés, egy nehéz tárgy emelése vagy valamiféle mozgás, ami a húgyhólyagot és az vizeletkontrollért felelős izmokat is nagyobb nyomás alá helyezi. Ennek következtében csöppenhet, folyhat el a vizelet. Az inkontinenciának ugyanakkor más típusai is ismertek, mint a késztetéses-, a túlfolyásos-, a funkcionális-, a kevert- és a teljes inkontinencia" - mondja Rákász doktor.

Ha kiderül, hogy „csak” húgyúti gyulladásról van szó, a betegek egy része saját maga kezeli azt, főként bőséges folyadékfogyasztással, pihenéssel, meleg fürdővel, gyógyteákkal, gyógyhatású készítményekkel, gyulladáscsökkentőkkel. Ha azonban a fájdalom nagyon erős, vagy nehezen múlik, azért is érdemes orvoshoz fordulni, mert az elrendelt antibiotikus kezelés a tüneteket rendszerint már egy napon belül jelentősen csökkenti. Első vonalban olyan antibiotikumot szokás felírni, amely az esetek nagy részében beválik, a kezeléssel ellenálló fertőzés, visszatérő hólyaghurut esetén pedig vizelettenyésztés alapján célzott antibiotikus kezelést lehet javasolt. Rákász doktor szerint az orvosi kezelés tehát nem csak a kínzó és kellemetlen tünetek enyhítése végett lehet fontos, de megelőzhet egy esetlegesen szövődményként jelentkező vesegyulladást is.