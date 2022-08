Sokan tapasztalják menzesz előtt, de csak kevesen tudják, mi az oka

A menstruáció közeledtét sokféle tünet jelezheti. A legtöbben ilyenkor idegesebbek a szokottnál, olthatatlan vágyat éreznek a szénhidrátdús fogások iránt vagy különféle emésztési problémákkal küzdenek – de a mellek fájdalma, érzékenysége is a vezető panaszok között van. A kellemetlenség jellemzően a pubertáskortól a perimenopauzáig tapasztalható; a fájdalom típusa (lehet éles, nyilalló, de tompa is) és erőssége egyénenként változik, illetve olyan is előfordulhat, hogy valakinek inkább csak a mellbimbói válnak érzékennyé.

A SELF orvos által lektorált cikke azt írja, még mindig nem tisztázott, pontosan milyen mechanizmusok állnak a menstruáció előtt kialakuló mellfájdalom hátterében. Abban azonban egyetértenek a szakértők, hogy az ebben az időszakban történő hormonális változásoknak nagy szerepük van a tünet kialakulása szempontjából. „A ciklus első két hetében megemelkedő ösztrogénszint miatt átmenetileg megnőhetnek a mellek, míg a ciklus második felében a növekvő mennyiségű progeszteron a tejcsatornák kitágulását okozhatja. Mindez duzzanatot és mellérzékenységet eredményez” – nyilatkozta a SELF-nek dr. Jennifer Wider nőiegészség-szakértő.

A mellfájdalom jellemzően a menstruáció előtt 3-5 nappal kezdődik, majd a vérzés megindulása után elmúlik. „Amint elkezdődik a menstruáció, a hormonszintek lecsökkennek, ez az oka annak, hogy a mellfájdalom is megszűnik néhány napon belül” – ezt már dr. Roxanne Jamshidi szülész-nőgyógyász tette hozzá.

Szakemberek szerint a nők 70 százaléka tapasztal mellérzékenységet, mellfájdalmat a menstruáció előtt. Fotó: Getty Images

Egyébként az ovuláció – amely körülbelül két héttel a menstruáció előtt következik be – szintén járhat mellfájdalommal, hiszen ilyenkor is hormonális változások zajlanak a testünkben (a progeszteronszint rögtön az ovuláció után megemelkedik). A Johns Hopkins Medicine szerint az ovuláció miatti mellfájdalom vagy -érzékenység a menstruáció kezdetéig tarthat, majd a vérzés megindulása után még néhány napig fennállhat. Elképzelhető tehát, hogy azt hisszük, az utolsó menstruációhoz köthetően érzünk fájdalmat a melleinkben, pedig valójában a következő menzesz előtt bekövetkező ovuláció a "felelős" érte.

A mellfájdalom hasonló okokból kifolyólag terhesség alatt is gyakori, a progeszteronszint ugyanis tovább emelkedik a szervezetben, amikor gyereket várunk. Mint arra dr. Jamshidi rámutatott, a terhesség elején, az első trimeszterben érezhető leginkább a panasz. Emellett érdemes még megjegyezni, hogy a prolaktin nevű hormon szintjének emelkedése – amely segíti a tejelválasztást – ugyancsak szerepet játszhat abban, hogy a mellek a terhesség idején fájnak, érzékennyé válnak.

Ha nem a menzesz, akkor mi okozza?

Cikkében a SELF arra is kitért, melyek azok az okok, amelyek szintén magyarázhatják a mellfájdalmat, de semmi közük a menstruációhoz vagy a hormonszintek ingadozásához. Leggyakrabban az alábbiak állnak a panasz hátterében:

Sérülés. Ha megütöttük a mellüket, esetleg nemrég volt mellműtétünk, akkor normális, ha bizonyos ideig – néhány naptól akár néhány hétig terjedően – fájdalmat, érzékenységet tapasztalunk. A mellfájdalmat egyébként könnyű összetéveszteni a mellkasfalból eredő fájdalommal (a mellkasfal egy olyan, izmokból, szövetekből és csontokból álló terület, amely körülveszi és védi a szívet, tüdőt). Mellkasi izomhúzódás, a bordaporc gyulladása, csonttörés vagy éppen a mellkast ért ütés esetén például sokan hihetik, hogy a mellük fáj, pedig a kínok forrása egészen máshol van.

Gyógyszeres kezelés. Több olyan gyógyszer is ismert, amely mellékhatásként mellfájdalmat okozhat, így például egyes antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és antibiotikumok. Ha bebizonyosodik, hogy valóban valamilyen általunk szedett készítmény magyarázza a panaszt, orvosunkkal egyeztetve le lehet cserélni a szert, de elképzelhető, hogy már az adagolás megváltoztatása is segít.



Túl kicsi melltartó. Ha sokkal kisebb melltartót hordunk, mint amilyenre a mellméretünk alapján szükségünk lenne, akkor a fájdalomtól kezdve a bőrirritáción át számos kellemetlen tünetet tapasztalhatunk. Nem érdemes tehát elbagatellizálni a melltartóválasztás kérdését.



Mellgyulladás. Amennyiben a fájdalom vagy érzékenység duzzanattal, bőrpírral és lázzal jár, dr. Jamshidi szerint érdemes orvoshoz fordulni, ezek a tünetek ugyanis mellgyulladásra utalhatnak.



Mellrák. Mellfájdalom esetén nem kell rögtön arra gondolni, hogy rákosak vagyunk, dr. Jamshidi ugyanakkor kiemelte: ha a fájdalom mellett bőrelváltozásokat, irritációt, a mellbimbó váladékozását észleljük, esetleg csomót tapintunk, jogosan merülhet fel a daganatos betegség gyanúja.



Gyógyszer és kevesebb kávé

Bár a menstruáció előtti mellfájdalom természetes jelenség, nem kell csendben tűrnünk a kínokat. Dr. Susan Loeb-Zeitlin nőgyógyász a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) használatát javasolja, emellett úgy véli, a koffeinbevitel csökkentése is segíthet, mivel a koffein egyeseknél fokozhatja mellfájdalmat. Dr. Wider a meleg vizes borogatásról beszélt mint lehetséges megoldásról, mert enyhíti az izomfeszülést, amely súlyosbíthatja a mellfájdalmat.

Az esetek túlnyomó többségében a menstruáció előtti mellfájdalom és -érzékenység nem jelent bajt. Akkor kell orvoshoz fordulni, ha a panasz állandósul, árulta el a SELF-nek dr. Kourtney Sims szülész-nőgyógyász. „Még ha úgy is gondoljuk, hogy amit tapasztalunk, az a menstruációval összefüggő hormonális változásokból eredő fájdalom, nem árt, ha beszélünk róla orvosunknak. A szakember segíthet abban, hogy fény derüljön az esetleges háttérben álló okra, és hogy a lehető legjobb módszert találjuk meg a fájdalom enyhítésére.”