Pont a nyaraláson jönne meg. Hogyan késleltethetem a havivérzést?

A menstruáció késleltetése viszonylag széles körben alkalmazott megoldás arra, hogy például ne egy fontos családi esemény, sportverseny vagy utazás idején kelljen a menstruációval bajlódni. A havivérzés eltolására többféle módszer is létezik, ezekről és a biztonságosságukról kérdezett szakértőket a Health.com.

Talán semmi sem tud jobban elrontani egy fontos eseményt, mint a legrosszabbkor jelentkező menstruációs vérzés. Fotó: Getty Images

Hogyan késleltethető a havivérzés?

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) a kombinált fogamzásgátló tablettával való menstruációkésleltetést említi egyik lehetséges megoldásként. Ilyenkor egyszerűen ki kell hagyni a 21 hormontartalmú tabletta után következő 7 placebotablettát, és el kell kezdeni a következő levél tablettáinak szedését.

Ez a módszer az egyfázisú fogamzásgátló tabletták szedése esetén a legmegbízhatóbb, ezek ugyanis mindennap egyenlő mennyiségű ösztrogént és progeszteront tartalmaznak. A többfázisú tablettákban azonban a ciklus előrehaladásától függően módosul a napi dózis, így ilyenkor nem mindegy, melyik adagokat vesszük be, és esetenként a nem kívánt terhesség elleni védelem is meggyengülhet.

A Health kitért ugyanakkor arra is, hogy a havivérzés akkor is könnyedén eltolható néhány nappal, ha fogamzásgátló tapaszt vagy hormontartalmú hüvelygyűrűt használunk. A hetente cserélendő tapasz esetében egyszerűen csak ki kell hagyni a tapaszmentes hetet és feltenni egy újat. A havi hüvelygyűrű pedig az adatok szerint a 21 nap helyett valójában 28 napra elegendő mennyiségű hormont tartalmaz, így egy hetet azzal is nyerhetünk, ha kicsit később vesszük ki a gyűrűt a megszokottnál.

Léteznek továbbá olyan hormontartalmú gyógyszerek is, amelyek szintén a havivérzés késleltetésére vagy éppen előrehozására alkalmasak, ezek azonban – a mellékhatások miatt – nem feltétlenül ajánlottak mindenkinek.

A hormonális megoldások kockázatai

megváltozhat a peteérés időpontja, nőhet az ösztrogénszinttel összefüggő szövődmények, mint például a magas vérnyomás vagy a szívbetegségek kockázata,

nőhet az ösztrogénszinttel összefüggő szövődmények, mint például a magas vérnyomás vagy a szívbetegségek kockázata, emelkedhet a progesztinszinntel kapcsolatos szövődmények, például a csontritkulás kialakulásának esélye,

emelkedhet a progesztinszinntel kapcsolatos szövődmények, például a csontritkulás kialakulásának esélye, előidézhetünk áttöréses, illetve pecsételő vérzést a két menstruációs ciklus között.

A természetes megoldások nem megbízhatóak

„Ha az interneten keresgélsz a megoldás után, szinte biztosan találsz »tuti tippeket« a menstruáció természetes módon való késleltetésére. Ezek ugyan első ránézésre ígéretesnek, illetve a hormonális megoldásoknál biztonságosabbaknak tűnhetnek, fontos tudni, hogy egyik módszer hatékonysága sem bizonyított tudományosan. De az szinte biztosan kijelenthető, hogy semmilyen speciális étel vagy ital fogyasztása sem tudja megváltoztatni a menstruáció szabályozásában részt vevő hormonokat” – hívta fel a figyelmet Jodie Horton szülész-nőgyógyász.