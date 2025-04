Öt tanács migréneseknek: ezeket érdemes megfogadni, hogy csillapodjanak a rohamok

A migrén szó hallatán legtöbben a fejfájásra gondolnak, pedig a kettő nem ugyanaz. Egy komplex neurológiai zavart takar a megnevezés, melynek legfőbb tünete valóban a vissza-visszatérő, rohamokban jelentkező fejfájás, amely általában az egyik oldalra koncentrálódik. Sokszor ezek a rohamok olyan súlyosak lehetnek, hogy az érintettet a mindennapi munkavégzésben is ellehetetlenítik. A Mayo Clinic cikke összefoglalta, mi ilyenkor a teendő.

A migrén klasszikus tünetei közé tartoznak a látászavarok, a lüktető fájdalom, a fényérzékenység, az émelygés, és a hányás is. Ezt a fejfájást a hirtelen kitáguló vérerek okozzák, amit több minden is okozhat: ételérzékenység, erős szagok, hormoningadozás (nőknél kétszer olyan a gyakori a migrén, mint férfiaknál), vagy stressz. Az érintettek többféle módon is enyhíthetik a fájdalmaikat, ezek közül gyűjtöttük össze a legfontosabbakat.

Segíthetnek bizonyos gyógyszerek

Változó hatékonysággal számos gyógyszert javasolnak a migrén kezelésére. Ezek egy része fájdalomcsillapító készítmény, de vannak olyan megelőző gyógyszerek is, amelyek szedése csökkentheti annak intenzitását. Migrén esetén a fájdalom fő kiváltó oka nem gyulladás, hanem az idegrendszer, a fájdalomérző rendszer kóros aktiválódása. Emiatt a panaszt speciális, kifejezetten migrénre való - jellemzően triptán hatóanyagú - gyógyszerekkel lehet csupán enyhíteni. Ezeket minél hamarabb, már a roham legelején be kell venni, mert csak úgy lehet megelőzni, hogy a panaszt okozó káros anyagok felszabaduljanak az agyban.

Alakítsunk ki nyugodt környezetet

Már a migrén első jeleit tapasztalva javasolt keresni egy nyugodt, csendes részt a házunkban és lepihenni. Válasszunk egy sötét és csendes helyiséget, a fény és a hang ugyanis súlyosbíthatja a migrénes fájdalmat.

A migrén tünetei sokszor nehezen csillapodnak. Fotó: Getty Images

Fontos a megfelelő táplálkozás

Migrén esetén kerülni tanácsos az úgynevezett biogén aminokban gazdag élelmiszereket, mint például a penészes sajtokat, a füstölt húsárut, a savanyúságot, a csokoládét, a pezsgőt, a vörösbort vagy a kávét. Viszont ajánlott minél több burgonyát, zöldségfélét, gyümölcsöt, almát, banánt, joghurtot és túrót fogyasztani, mert ezekben kevés a migrénre hajlamosító szerves vegyület.

Igyunk valamilyen koffeines italt

Kis mennyiségben a koffein önmagában is enyhíti a migrénes fájdalmat a korai szakaszban, ráadásul fokozhatja az acetaminofen és az acetilszalicilsav hatóanyagú fájdalomcsillapítók hatását is. Azért legyünk óvatosak: a túl sok koffein fogyasztása szintén fejfájást eredményezhet. Hogyha pedig túl későn innánk a kávét, az megzavarhatja az alvást, ami szintén kihat a migrénre.

Ügyeljünk rá, hogy alvásunk kellően pihentető legyen

Az éjszakai pihenésünkre nem csak a migrén miatt javasolt kiemelt figyelmet fordítani, de egy sor betegség kialakulását kockáztatjuk azzal, ha keveset és rosszul alszunk. Törekedjünk rá, hogy minden este nagyjából ugyanabban az időszakban hajtsuk álomra a fejünket, illetve körülbelül hasonló időben keljünk is. Az ágyunkat csak alvásra vagy intim együttlétekre használjuk, semmiképpen se onnan dolgozzunk, vagy olvassunk.