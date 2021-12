Női ciklus: ezek a legfontosabb hormonok

A női szervezet nemi ciklusa szabályos menetrendet követ a serdüléstől a menopauzáig. A nőknek életük során mintegy 480 menzesze van, egy menstruációs ciklus átlagosan 28 napig tart, de a 21 és a 35 napos periódus is normálisnak tekinthető. Egy egészséges nő hónapról hónapra átesik a havi vérzésen, melyet alapvetően a hormonok befolyásolnak. Amenzeszalatt általában 30-50 milliliter vér távozik, ami néhány evőkanálnyi mennyiségnek felel meg, még ha ez ránézésre olykor sokkal többnek is tűnik. A távozó vér, illetve a női szervezet sajátosságai miatt majdnem minden nő vashiánnyal is küzd a menzesz során.

A női ciklus négy fázisra osztható, amely a menstruációval kezdődik. Fotó: Getty Images

Előtérben a háttér: a négyfázisú hormonműködés

A női nemi ciklust hormonok irányítják, melyek működése négy fázisra osztható. A ciklus kezdetének mindig amenstruációelső napját tekintjük. A vérzés időszaka normál esetben 3-5 napig tart és ilyenkor a legalacsonyabb a hormonszint. A progeszteron nevű hormon - amely az előző ciklus végén tetőzik - lenullázódik, és a megvastagodott méhnyálkahártya menstruációs vérzés formájában távozik.

A második fázis a menstruációt követő tüszőérésé. Amikor a havi vérzés véget ér, az agyi hipotalamusz GnRH hormont bocsájt ki, amely stimulálja az agyalapi mirigyet az FSH (tüszőérlelő) és az LH (tüszőrepesztő) hormonok kibocsájtására. Az érő tüszők hatására a petefészek ösztrogént termel, ami az egyik nagyon fontos női nemi hormon. Ilyenkor a nők amolyan "tavaszi" állapotot tapasztalhatnak: bőrük szebb és feszesebb, hajuk ragyogóbb. Az ösztrogénnek köszönhetően csökken az étvágy, a fizikai erőnlét pedig javul - egészen az ovulációig.

Az ovuláció, vagyis apeteérésa legrövidebb - harmadik - szakasz: mindössze 2-3 napig tart. Ebben a fázisban a hormonszintek, az ösztrogén és a tesztoszteron is csúcsra járnak. Amikor az ösztrogénszint tetőzik, az agyalapi mirigy kibocsájtja az LH hormont, ami megrepeszti a domináns tüszőt. A nyertes tüszőből kiszabadul a petesejt, és megkezdi vándorlását a petevezetékben. Ilyenkor a nők amolyan "nyári" állapotban vannak: csúcson van a libidó, magabiztosnak és erősnek érzik magukat. Ovulációkor egyik pillanatról a másikra a progeszteronkoncentráció a 200-300-szorosára változik az ösztrogénhez viszonyítva.

A negyedik fázis - amennyiben elmarad a fogamzás - az úgynevezett luteális szakasz, amely ideális esetben 12-16 napig tart, és a hossza minden ciklusban nagyjából állandó. A kiürült tüszőből sárgatest lesz, ami elkezdi termelni a sárgatesthormont, azaz a progeszteront, a másik fontos női nemi hormont. Ezzel egyidejűleg a többi hormon szintje csökkenni kezd. A progeszteron hatására a test alaphőmérséklete megemelkedik, és ebben a magasabb tartományban marad a következő menstruációig. Ez a hormon természetes nyugtató hatású, ezért álmosabbnak, fáradékonyabbnak érezhetik magukat a nők.

A prolaktinhatás

A fentebb felsorolt fontosabb hormonok - FSH, LH, ösztrogén, progeszteron - mellett más nemi hormonok is fontos szerepet játszanak a női nemi ciklusban. Ilyen például a prolaktin és sikeres megtermékenyítés esetén a chorialis gonadotropin (HCG) nevű hormon, mivel ez utóbbi csak a terhességhez kötődik. A prolaktin az egyik legfontosabb hormonként elsősorban a tejelválasztásért és a terhesség támogatásáért felelős. Bár kis mennyiségben mindig termelődik, ám ha várandósság vagy szoptatás nélkül is túl magas a szintje, az problémát jelezhet, ráadásul a teherbe esést is hátráltatja. Az emelkedett érték gyakran kóros állapotra utal, melyért általában a túlzott stressz tehető felelőssé, ám olyan betegségek jelenléte is okozhatja, mint a hipofízis daganata (prolaktinoma), pajzsmirigyzavar, PCOS vagy a Cushing-kór. A prolaktin túlzott termelésének további következménye a menstruációs ciklus zavara, valamint a sok nő életét megkeserítő PMS-tünetek.