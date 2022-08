A D-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, mely hormonként is működik. Nem csak az immunrendszerünk és a csontjaink egészségéhez járul hozzá, de a nőgyógyászatban is igen fontos szerepe van, hiszen nélküle több kóros állapot is kialakulhat. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza ezeket ismerteti.

Mióma

A mióma a méh belsejében növő jóindulatú daganat, mely főleg izomból és rostos szövetekből áll. A mióma kialakulásának esélyét nagyban növeli a D-vitamin hiánya, hiszen ösztrogéndominanciát okozhat (az ösztrogén hozzájárul a jó-és rosszindulatú daganatok megjelenéséhez). Jó hír azonban, hogy a megfelelő D-vitamin ellátottság nem csak preventív értékkel bír, hanem a pótlása segíthet a mióma méretének csökkentésében is.

A D-vitamin hiánya számos komoly nőgyógyászati betegséget okozhat. Fotó: Getty Images

Endometriózis

Az endometriózis igen fájdalmas betegség, melytől sajnos egyre több nő szenved. Ilyenkor a méh nyálkahártyája olyan helyeken is megjelenik a hasüregben, mely nem a természetes közege. Mivel ugyanúgy reagál a hormonális változásokra, mint a méh belsejében (vagyis vastagszik, leválik), így komoly problémákat okozhat, ha máshol is jelen van. Az endometriózis egyik provokáló tényezője a D-vitamin hiánya.

Mértékadó kutatások szerint a D-vitamin hatással van a méhnyálkahártya sejtek gyulladására, valamint az abnormális sejtek elszaporodására. Azonban érdemes tudni, hogy több kutatás is folyt a témában, és van, hogy ellentmondásos információkat kaptak a kutatók, ezért még több vizsgálatra van szükség.

PCOS

A PCOS nagyon sok nőt érint, mely a meddőség és a menstruációs zavarok egyik vezető oka. Ilyenkor a jelen lévő hormonális eltolódások (androgén hormonok kerülnek többségbe) miatt nem tud kialakulni egy repedésre kész domináns tüsző, hanem több kisebb-nagyobb ciszta keletkezik a petefészkekben. Statisztikák szerint a PCOS-ban szenvedő nők körülbelül 67-85 százaléka D-vitamin hiányos. Hogy miért is okozhat PCOS-t, annak háttere többrétű: egyrészt a csökkent D-vitamin szint hozzájárul az IR (inzulinrezisztencia) kialakulásához, ami gyakran PCOS-t eredményez, másrészt az LH/FSH hormonok egyensúlyát is kibillentheti, ráadásul a D-vitamin hiány hozzájárul az androgén hormonok túlsúlyba kerüléséhez is- mondja Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

HPV, rosszindulatú nőgyógyászati daganatok

A kutatók szerint a D-vitamin hiány a HPV fertőzés és bizonyos daganatok esélyét is növeli. Ennek pontos oka egyelőre nem ismert, ám valószínűleg a D-vitamin így nem tud kellően hozzájárulni a gyulladáscsökkentő és immunszabályozó folyamatokhoz, valamint nem képes mérsékelni megfelelően az ösztrogénszintet (a magas ösztrogénszint megnöveli a daganatok fellépésének rizikóját). Tanulmányok szerint főleg a méhnyakrák, a petefészekrák és a mellrák prevenciójában van nagy szerepe a megfelelő D-vitamin ellátottságnak.

A D-vitamin pótlás, mint kiegészítő terápia

Amennyiben valaki az említett betegségekben szenved, nagyon fontos, hogy ellenőriztesse D-vitamin szintjét. Ha a referencia tartománynál kevesebb az érték, úgy mindenképp pótlás javasolt. Természetesen egyedül a D-vitamin bevitel nem elegendő a gyógyuláshoz, ám jelentősen felgyorsíthatja azt, valamint segít kiújulás megelőzésében is.