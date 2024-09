Menstruációs görcsök vérzés nélkül: ez okozhatja

A menzesz első napjai során jelentkező görcsös, éles fájdalmat diszmenorreának nevezzük, amelyet a nők nagy része átél élete során. Olykor azonban egészen más állapotok is kiválthatnak hasonló görcsöket, anélkül, hogy a panaszhoz vérzés társulna. Az alábbiakban a MedicalNewsToday gyűjtése alapján mutatjuk be a kínzó fájdalom mögött álló lehetséges okokat. Mindenekelőtt fontos azonban hangsúlyozni, hogy ha gyakran tapasztalsz alhasi görcsöket a ciklusod eltérő időszakaiban, vagy nagyon erős, szinte bénító fájdalommal küzdesz a menstruáció során, feltétlenül fordulj orvoshoz a helyes diagnózis és a megfelelő kezelés érdekében.

Többféle kiváltó ok is állhat a ciklus közbeni alhasi görcsök hátterében. Fotó: Getty Images

Kismedencei gyulladás

Kismedencei gyulladást a felszálló és így a női belső nemi szervekre – a méhre, petevezetékekre és petefészkekre – is kiterjedő fertőzés okoz. Mindez lehet akár szexuális úton terjedő fertőzések, például klamídia vagy gonorrea következménye, de egyéb kórokozók is állhatnak a háttérben. Tünetként az alhasi görcsök mellett jelentkezhet láz, bűzös hüvelyfolyás, szex közbeni fájdalom és vérzés, csípő-égő érzés vizeletürítés közben, illetve ciklus közbeni vérzés egyaránt.

Endometriózis

Orvosi kifejezéssel endometriumnak hívjuk a méhnyálkahártyát, az endometriózis pedig azt jelenti, hogy a méhnyálkahártya sejtjei a szervezet más pontjain, a méhen kívül is megjelennek. Ezek a sejtek is ugyanúgy reagálnak azonban a ciklus hormonális változásaira, azaz vérzést okozva leválnak a menstruáció idején. Csakhogy nem tudnak távozni a szervezetből a hüvelyen keresztül, hanem felgyülemlenek a zárt testüregekben, cisztaképződéshez, gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetve. Az érintett nők egy része a menstruáció idején tapasztal panaszokat az endometriózis okán, míg mások akár a teljes ciklusuk során.

Mióma

A mióma jóindulatú, a méh izomszövetéből kiinduló daganat, egyben a női nemi szervek leggyakoribb daganatos elváltozása. Az esetek jelentős részében teljesen tünetmentes, előfordulhat azonban, hogy vérzés és görcsöket vált ki – akár a ciklus közben is.

Ovuláció

Mint arra a WebMD rámutat, vannak, akiknél az ovuláció is görcsökkel járhat, nagyjából 10-14 nappal a menstruációt megelőzően. A jelenség középidős fájdalom, német eredetű kifejezéssel mittelschmerz néven is ismeretes. A fájdalom ilyenkor jellemzően a has egyik oldalára lokalizálódik, és néhány perctől néhány óráig terjedhet az időtartama. Felléphet éles, hirtelen fájdalomként és elnehezülő érzésként, görcsként egyaránt. Megeshet továbbá, hogy hónapról hónapra felváltva jelentkezik a két oldalon, de az is, hogy mindig ugyanazt az oldalt érinti.

Emésztőrendszeri gondok

Megeshet, hogy emésztőszervi problémák váltanak ki hasonló alhasi görcsöket, mint a menstruáció. E körben említhető például az irritábilis bél szindróma (IBS), a gyulladásos bélbetegségek, mint a fekélyes vastagbélgyulladás és a Crohn-betegség, de tejfogyasztást követően laktózérzékenység, valamint rossz emésztés (diszpepszia) is állhat a háttérben.

Terhesség

Érdemes megemlíteni, hogy egyes esetekben enyhe alhasi fájdalmak jelzik elsőként a teherbeesést, többnyire a fogantatást követő 6-12 nap elteltével. Egyéb figyelmeztető tünetként a korai várandósság kiválthat reggeli émelygést és hányingert, mellfeszülést és -fájdalmat, fáradtságot, gyakori fejfájást, gyakoribb vizeletürítést, kívánósságot bizonyos élelmiszerek iránt, a szaglás megváltozását, hangulatingadozásokat. Szintén eleinte enyhe, majd éles, bénító fájdalmat okozhat a méhen kívüli terhesség, amely azonnali orvosi ellátást igénylő állapot. A fájdalom a vállak és a derék felé is kisugározhat.