Heg sem marad a legújabb nőgyógyászati műtét után

„A nőgyógyászati műtéteknek létezik egy hegmentes változata, ezek a hüvelyen keresztül végzett műtétek” – mondta el az InfoRádiónak nyilatkozva dr. Novák Zoltán, az OOI nőgyógyászati osztályának centrumvezető főorvosa. Kifejtette, az új módszer a laparoszkópia előnyeivel bír, azzal a különbséggel, hogy egy speciális eszközparknak és speciális képzettségnek köszönhetően nincs szükség arra, hogy bemetszést ejtsenek a hasfalon. A műtét ugyanis a természetes testnyíláson keresztül történik.

Az eljárás a belső női nemi szervek, így a méh, a petefészek és a petevezetékek gyógyítására alkalmas. Az így kezelt betegek rövidebb felépülési időre és kevesebb fájdalomra számíthatnak, illetve jellemzően 24 órán belül haza lehet őket engedni egy nagy műtét után is. „A világon ez az egyik legújabb módszer, csak kevés országban csinálják, nekünk is még limitált a tapasztalatunk” – árulta el Novák doktor. Hozzátette, a páciensek szempontjából az is nagyon lényeges, hogy így nem marad hátra látható heg a beavatkozás nyomaként.

Az OOI főorvosa eddig tíz esetben alkalmazta ezt a modern technikát, amelynek alapjait Belgiumban sajátította el. Ott már ezer felett jár a hüvelyen keresztül elvégzett beavatkozások száma.

