Engedély nélkül műtött meg 28 nőt

Jogerősen három év és tíz hónap börtönre ítélte a bukaresti ítélőtábla Matteo Politi olasz álsebészt. A vád szerint a férfi praktizálási engedély nélkül műtött meg 28 embert különböző magánklinikákon. Az olasz állampolgárságú férfire több rendbeli csalás, közokirat-hamisításra való közvetett felbujtás, valamint közokirat-hamisításban való bűnrészesség miatt szabták ki a börtönbüntetést – derült ki az agerpres.ro beszámolójából.

Amikor gyanús lett, szökni próbált

A tájékoztatás szerint az olasz férfi öt romániai magánklinikán is tevékenykedett plasztikai sebészként, azonban engedély nélkül. Az úgynevezett orvosi alapnyilvántartási számot (bélyegzői számot) a bukaresti egészségügyi igazgatóság adta ki neki, hamis oklevelek nyomán. 2018 márciusa és decembere között 28 nőn végzett plasztikai műtétet, a beavatkozásokért cserébe pedig mintegy 5 millió forintnak megfelelő, jogtalan hasznot zsebelt be.

Miután a csaló ellen vizsgálatot indítottak, vonattal megpróbálta elhagyni Romániát, de a hatóságok elfogták a vasútállomáson. Ez még 2019 februárjában történt, és 2019 júniusáig előzetes letartóztatásban tartották, utána viszont szabadlábra helyezték.

Nem csak börtönnel büntetik

A megműtött nők mellett több orvost is átvert az olasz férfi. 2018 szeptemberében például két orvosnak álnéven mutatkozott be, és azt állította, hogy hamarosan egy bukaresti székhelyű magánklinikát nyit majd, a két szakembert pedig rávette, hogy béreljenek ki ebben az állítólagos intézményben 2 rendelőt, összesen csaknem 14 ezer lejért, vagyis mintegy 1,1 millió forintért. A majdnem 4 év szabadságvesztés mellett anyagi kártérítés kifizetésére is kötelezték az álorvost, amelynek összege átszámolva akár a 4,7 millió forintot is meghaladhatja.

Itthon is vannak csalók

2022 októberében elfogtak egy férfit a budapesti rendőrök, aki a gyanú szerint sorozatosan meglopta a betegeket a ferencvárosi kórházakban. Mint kiderült, a tolvaj egészségügyi dolgozónak adta ki magát, így szedte rá a gyanútlan ápoltakat.

