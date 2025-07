Így gyógyít a cickafark: görcsökre, gyulladásra is jó – Egyes fajtáival jobb vigyázni

A cickafark (Achillea millefolium) igazi klasszikus a népi gyógyászatban – és nem véletlenül. Ez az apró fehér virágú, erős illatú gyógynövény évszázadok óta segít a nőknek görcsös menstruációs panaszok, emésztési zavarok, vagy akár sebgyógyítás esetén. De fontos tudni: nem minden cickafark alkalmas gyógyításra! A díszkertekben az utóbbi években számos színes fajtája is elterjedt, ezek azonban nem rendelkeznek a vadon termő orvosi cickafark gyógyhatásaival.

A cickafarktea a nők teája

A vadon élő közönséges cickafark főként réteken, mezőkön, árokpartokon nő, és könnyen felismerhető az ezüstös-zöld, szeldelt leveleiről és apró fehér (néha rózsaszínes) virágairól. 140 különböző faja létezik, melyeket fürtös virágok és szőrös, aromás levelek jellemeznek. A növény értékes hatóanyagai – mint az illóolajok (kamazulén, cineol), flavonoidok és keserűanyagok – a virágos hajtásban találhatók. Ezek adják a növény gyulladáscsökkentő, görcsoldó, emésztést segítő és vérzéscsillapító tulajdonságait. A cickafarkteát sokan hívják női teának is, nem véletlenül. Rendszertelen vagy fájdalmas menstruáció esetén görcsoldóként segíthet, enyhítheti a vérzéssel járó kellemetlenségeket. Ülőfürdő formájában aranyér vagy húgyúti gyulladások esetén is bevált házi szerként ismert.

A cickafark könnyen felismerhető ezüstös-zöld, szeldelt leveleiről és apró fehér virágairól. Fotó: Getty Images

Nem csak a nők számára hasznos a cickafark

Keserűanyagai miatt a cickafark kiváló étvágyjavító és gyomorerősítő szer. Például fekélyek és az irritábilis bél szindróma (IBS) kiegészítő kezelésében is hasznos lehet. Teája puffadás, gyomorégés vagy akár enyhe emésztési panaszok esetén is hasznos lehet. Epehajtóként is működik, így zsírosabb ételek után különösen jól jöhet. Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása miatt sebgyógyításra is alkalmas: régen katonafűnek is hívták, mivel sebesüléseknél alkalmazták. Neve is ebből fakad: az Achillea a görög mitológia harcosára, Akhilleuszra utal, aki cickafarkkal kezelte katonái sebeit. Borogatásként vagy lemosóként segíthet a gyulladt bőr megnyugtatásában.

Egy korábbi tanulmányban azt is kimutatták, hogy a cickafarkból és orbáncfűből készült kenőcs segít a gátmetszések gyógyulásában. Ráadásul a cickafark teájában található alkaloidok nagy szerepet játszhatnak természetes antidepresszánsként is.

Dísznövény vagy gyógynövény? Nem mindegy!

Fontos megjegyezni: a cickafarknak több díszkerti változata is létezik (például az Achillea filipendulina, Achillea ptarmica, illetve színes nemesített fajták, mint a díszkertekben gyönyörűen mutató sárga, piros vagy narancs árnyalatúak), amelyek bár szépek a virágágyásban és a parkokban, nem rendelkeznek azokkal a gyógyhatásokkal, mint a vadon élő közönséges cickafark. Ha tehát gyógyászati célra szeretnéd használni, mindig megbízható helyről származó, gyógynövényként forgalmazott alapanyagot válassz – lehetőleg bio minősítésűt.

Mire figyelj a használatnál?