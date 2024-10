A Lánchídtól indul a mellrák veszélyeire figyelmeztető séta

Vasárnap tartják a mellrák figyelemfelhívó sétát a Lánchídon. Az érdeklődőket október 6-án, vasárnap 18 órára várják a szervezők, a közös séta a hídra 18:30-kor indul a Duna Korzótól. A séta előtt délután 14 órától ingyenes, regisztrációhoz kötött konferencián előadásokkal várják a szervezők az érintetteket és hozzátartozóikat.

Az eseménnyel a fiatalok figyelmét is szeretnék felhívni, mivel az 50 év alattiaknál a 2010-es években 30 százalékkal emelkedett a diagnosztizált megbetegedések száma. Egy frissen megjelent tanulmány szerint ugyanebben az időszakban kimagasló arányban nőtt az egyik legagresszívabb típus előfordulása a fiatalabb korcsoportban. A triplanegatív emlőrák a 45 év alatti korosztályban 10 százalékkal magasabb (23,6 százalék), mint a 45-65 évesek körében (13,4 százalék). Jó hír azonban, hogy gyorsan fejlődnek a terápiák, amelyek hazánkban is egyre inkább elérhetők, idén nyár óta már éppen erre az altípusra is.

Vasárnap tartják a mellrák figyelemfelhívó sétát a Lánchídon. Fotó: Getty Images

Korosztálytól függetlenül továbbra is a hormonális típusú emlőrák a leggyakoribb, amely a betegek több mint a felét érinti. Erre a típusra is igaz, hogy korai felfedezéssel és időben elkezdett, megfelelően személyre szabott terápiával hosszú távon tünetmentessé tehető a betegség.

„Nem egységes betegségről van szó, és nincs olyan, hogy valaki túl fiatal a mellrákhoz!” – figyelmeztetett Tóth Krisztina, a látványos akciót minden évben megszervező Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen az Egészségért egyesület alelnöke. A 30-40-es korosztálynak sokszor álbiztonságérzete van a koruk miatt, pedig nagyon fontos, hogy már a fiatalok is havi rendszerességgel végezzenek önvizsgálatot, és ha változást éreznek mellük állapotában, formájában, feltétlenül forduljanak orvoshoz – tette hozzá.

Nyomatékosította, hogy az interneten nagyon könnyű félretájékozódni. Fontos, hogy a tudományos bizonyítékokon alapuló forrásokat tartalmazó honlapokat és közösségimédia-felületeket keressük, és a kezelésekkel kapcsolatos kérdéseket minden esetben kezelőorvosunkkal beszéljük meg. „Egyáltalán nem mindegy, pontosan mivel kell szembenézni, hiszen a mellrák fajtáit, épp a sokféleség miatt, eltérően kell kezelni”– emelte ki. Mint mondta, ezért is nagyon fontos a rendszeres önvizsgálat és az, hogy a 45-64 év közötti nők menjenek el a kétévenként meghívóval igénybe vehető népegészségügyi célú szűrésre. Akit időben és pontosan diagnosztizálnak, modern kezeléssel nagyon jó esélyekkel meggyógyulhat.

A séta résztvevői tehát 18:30-kor indulnak a hídra a Duna Korzótól, zenés felvezetéssel. A szervezők előtte szeretettel várják az érintetteket, betegeket, gyógyultakat és a családtagokat, valamint minden érdeklődőt a Budapest Marriott Hotelben tartandó szokásos éves emlőrák konferenciára, előadásokra és kerekasztal-beszélgetésekre. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A 14 és 18 óra közötti előadások témái:

fiatalkori, terhességi emlőrák, termékenység, gyermekvállalás kérdései

mozgásszervi problémák kezelési lehetőségei



gyógyszerkölcsönhatások és -mellékhatások



betegútfelmérés főbb eredményei



emlőráktípusok



További információk az alábbi linken elérhetők.