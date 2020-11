Miért kell kezelni a megfázást?

"Gyógyszerrel egy hét, gyógyszer nélkül hét nap" - tartja a mondás a nátha kapcsán. Mivel a felső légutakban kialakuló betegség igen gyakori, és többnyire komplikációk nélkül zajlik le, a legtöbben nem is veszik azt komolyan. Nem keresnek fel orvost, nem szednek be gyógyszert, sőt általában a munkahelyükre is bemennek dolgozni a betegek, így a náthát okozó vírusokat szétszórják környezetükben. Ezzel azonban nem csak a saját gyógyulásukat nehezítik, de környezetük egészségét is kockára teszik.

Kilincsen, kapaszkodón terjed a betegség

A tömegközlekedésen utazók között járványos gyorsasággal terjedhet a nátha

A náthát megfázásnak is hívják, és a közhiedelemmel ellentétben nem a hideg okozza, az alacsony hőmérséklet csupán kedvez a kialakulásának. A náthát okozó vírus hűvösben ugyanis sokkal jobban tud szaporodni a nyálkahártyán. Igazából nem is egyetlen vírus tehető felelőssé, a felső légutakat fertőző összes betegség gyűjtőfogalma ez, melyek kisebb közösségekben szinte járványszerűen terjednek. Egyetlen beteg 1-2 nap alatt megfertőzhet egy egész irodát, vagy gyermekcsoportot. Mivel többféle vírus okozhatja - és a szervezet sem képes emiatt védettséget kialakítani ellene - a nátha kellemetlen tünetei rendszeresen visszatérhetnek. Egy átlagos egészségi állapotú és életvitelt élő ember évente 3-4 alkalommal is elkaphatja a náthát.

Elsősorban cseppfertőzéssel terjednek a kórokozók, de már egy kézfogással is átadhatjuk azokat, illetve a használati tárgyainkon megtapadva vándorolhatnak egyik embertől a másikig. A vírusok irodákban a kilincsen, a számítógép egerén és billentyűzetén, illetve a nem kellőképp elmosott poharakon terjedhet legkönnyebben, de a tömegközlekedés kapaszkodói is valódi vírustenyészetnek számítanak. A beteg ezért nem csak saját, de környezete érdekében is jobb, ha otthon marad, és a fertőző időszak végéig kúrálja magát.

A nátha jellegzetes tünetei alapján többnyire egyszerűen azonosítható. Magas láz, influenzaszerű tünetek, szövődmények esetén azonban további vizsgálatokra van szükség, orvos feladata eldönteni, nem történt-e bakteriális vagy influenza vírusfertőzés is. A betegségről mindent megtudhat az alábbi cikkünkre kattintva!

A tünetek általában 4-10 napig mutatkoznak, és leginkább a korai szakaszában nagy afertőzésveszélye, amikor többet köhögünk, tüsszögünk. Emiatt legalább 1-2 napot érdemes otthon tölteni, pihenéssel. Szellemi foglalkoztatottak távmunkával válthatják ki a táppénzt, azonban ez sem a legideálisabb megoldás, hiszen a munkával járó stressz lassítja a gyógyulást, és betegen amúgy sem olyan hatékony a munka. Láz esetén hosszabb pihenő és ágynyugalom szükséges!

Gyógyítani nem lehet a megfázást, a tünetek viszont kezelhetőek. Fontos a pihenés, főként az első napokban, a bőséges folyadékfogyasztás pedig az orrváladék fellazításában segíthet. Különböző, patikákban kapható inhalátorok segíthetik a légutak tisztán tartását, illetve hatásos lehet a kamillatea gőzének belélegzése is. Antibiotikum ez esetben nem segíthet, a vírusokkal szemben ugyanis hatástalan.