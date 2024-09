Nyakunkon a vírusszezon, kinek lehet fontos az oltás?

Európában a leggyakoribb légúti vírusfertőzések előfordulása minden évben a téli hónapokban érik el csúcspontjukat. Prof. Dr. Ralf René Reinert infektológus-mikrobiológus a Pfizer szerda délutáni sajtóeseményén hangsúlyozta: az idősebbek és legyengült szervezetű emberek számára kiemelt veszélyt jelenthetnek ezek a kórokozók, amelyek ellen időben védekezni kell. A vírusok ellen kifejlesztett vakcinák ugyan nem nyújtanak teljes védelmet, segítségükkel ugyanakkor megelőzhetjük a súlyos tünetek kialakulását.

A vírusos légúti megbetegedéseket leggyakrabban itthon is a nátháért felelős rhinovírusok, az adenovírusok, a koronavírusok, a respiratorikus szinciciális vírus (RSV), illetve az influenzavírusok váltják ki. Tünetek alapján igen nehéz megkülönböztetni a rhinovírusokat a koronavírusoktól vagy influenzavírusoktól, ezek ugyanis legtöbbször csak nagyon általános panaszokkal jelentkeznek: torokfájás, köhögés, tüsszögés, orrfolyás és orrdugulás, esetenként pedig láz, fejfájás utalhat a fertőzésre. Előfordulhat azonban, hogy az influenza- vagy koronavírus olyan súlyos megbetegedést eredményez, amely kórházi kezelést, sőt akár gépi lélegeztetést igényelhet - hangsúlyozta az infektológus. Ebből a szempontból különösen veszélyeztetettek az idősebb korosztályok, a várandósok, a kisgyermekek, illetve az alapbetegségük miatt rossz általános egészségi állapotú emberek.

Az influenza súlyos tüneteket is okozhat. Fotó: Getty Images

Dr. Ralf René Reinert szerint a 2020-as koronavírus-pandémia rávilágított arra, milyen súlyos problémát jelenthet, ha egy ilyen vírus járványszerűen végigsöpör a világon. Mind a koronavírusok, mind pedig az influenzavírusok okozta megbetegedések rengeteg emberéletet követelnek és súlyos nemzetgazdasági terhet is jelentenek, elég csak felidézni a Covid-19 első hullámait, amelyek óriási gazdasági károkat okoztak. A járványok szezonalitása miatt pedig a betegek nagyrészt ugyanazon időszakban szorulnak kórházi kezelésre, ami jelentős megterhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek is ezekben a hónapokban - hangsúlyozta a sajtóbeszélgetésen az infektológus.

Szerencsére mind a koronavírus okozta Covid-19, mind pedig az influenza okozta megbetegedés ellen kifejlesztettek már olyan vakcinákat, amelyekkel elkerülhetőek a súlyos tünetek. Mivel a vírusok igen változékonak, a korábban kapott oltások már nem feltétlenül nyújtanak kellő védelmet, és a vakcinák összetételét is módosítani kell miattuk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hozzájuk beérkező jelentések alapján minden évben ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina összetételére, amely a hazai egészségügyi szolgáltatóknál is ingyenesen elérhetőek.

Kinek ajánlott a Covid-19 ellen fejlesztett vakcina?

Szintén igényelhetünk a Covid-19 súlyos tünetei elleni vakcinák egyikét. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának legfrisebb ajánlása szerint Magyarországon a COVID-19 elleni oltásokra az influenza elleni oltásoktól függetlenül, évente legalább egy alkalommal, a COVID-19 járványok indulása előtt javasolt sort keríteni.

Az egyetem közleménye szerint az EU-ban a COVID-19 elleni vakcinakínálat 2023 ősze óta nem változott, idén is az XBB.1 Omicron-alvariánssal frissített Pfizer (Comirnaty) és Moderna (Spikevax) mRNS-alapú oltóanyaga mellett a NOVAVAX (Nuvaxovid) fehérje alegységvakcinája van forgalomban. Az Európai Gyógyszerügynökség Sürgősségi Munkacsoportja (ETF) 2024. április 30-án kelt ajánlásában a COVID-19 elleni oltások frissítését javasolta úgy, hogy a 2024/2025-ös oltási kampány során már a SARS-CoV-2 új JN.1-es változatát célozzák meg.

Az oltás igénylését az alábbiaknak érdemes megfontolni: