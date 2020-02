Fűszerezze meg a beteg napokat!

A fűszereket és bizonyos zöldségeket, az egészségi állapot javítására. A hagyomány és a népi tapasztalatok mellett az elmúlt évtizedekben már kutatások is bizonyították a kedvező hatásokat: a fokhagymáról , a vöröshagymáról és a gyömbérről is kiderült, hogy igen pozitívan befolyásolják a megfázás és az influenza lefolyását (sőt rendszeres fogyasztásukkal megerősíthetjük az immunrendszerünket, így az még ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben). A kurkuma , illetve a chilipaprika pedig jelenleg is a kutatók figyelmének középpontjában áll.