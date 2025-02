A váll az egyik legflexibilisebb ízület a testben, amelyben csontok, izmok és más képletek teszik lehetővé az összetett mozgásokat és erőkifejtést. Ugyanakkor az itt létrejövő problémák kezelése gyakran nem könnyű, ezért is fontos hangsúlyozni a modern regeneratív medicina jelentőségét. Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont traumatológusa, a regeneratív orvoslás specialistája mutatta be a sejtterápiás kezelés lehetőségét.

Regeneratív orvoslással támogatható a szervezet

Nincs jobb gyógyító, mint a saját testünk, ráadásul a természetes módon bekövetkező gyógyulás teljesen biztosan nem árthat. Ezért is olyan izgalmas terület a regeneratív orvoslás, amely egy gyógyszermentes, természetes lehetősége annak, hogy a test öngyógyító képességét a lehető legmagasabb „fokozatra kapcsoljuk”, és akár olyan sérülések, műtétek, egyéb problémák után is gyorsabb legyen a felépülés, amelyek korábban erősen elhúzódtak. "A regeneratív orvoslás egyik leghatékonyabb eszköze a sejtterápiás kezelés (PRP-kezelés), amely egy optimális megoldás lehet számos vállprobléma terápiájában. A sejtterápiáról fontos tudni, hogy a vérlemezkékben gazdag vérplazmát használja fel – erre utal a PRP megnevezés is (platelet-rich plasma), amelyet ún. centrifugálással lehet kinyerni a saját vérből. Miután tehát vérvétellel kinyerjük a saját vért, azt a megfelelő eljárás után vissza is injektáljuk az érintett testrészbe. A vérlemezkék sok egyéb mellett növekedési faktornak nevezett hormonokat is tartalmaznak, amelyek támogatják a test öngyógyító folyamatait. Vagyis tulajdonképpen arról szó, hogy a természetesen módon is a vérben lévő hasznos anyagok nagyobb koncentrációban és célzottan jutnak vissza oda és akkor, ahol és amikor nagy szükség van rájuk" – ismerteti dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont traumatológusa, a regeneratív orvoslás specialistája.

Fotó: Getty Images

Ezért olyan gyakoriak a vállsérülések

A váll a szervezetünk legmozgékonyabb ízülete, és annak érdekében, hogy stabilitása biztosított legyen, a felkarcsont fejével ízesülő lapocka ízületi árkát egy kemény szövetből álló gyűrű veszi körül, az úgynevezett labrum. Ez a porcgyűrű segít a felkarcsont fejét a vállízületi árokban tartani. A porc sérülése vagy túlhasználata nem ritka jelenség, különösen, tenisz- vagy szoftball játékosoknál, és minden olyan sportnál vagy egyéb tevékenységnél, amely azzal jár, hogy hosszú időn keresztül a fej fölé kell emelni a kart. Ugyanakkor balesetben is megsérülhet a labrum, például, ha direkt ütés éri a vállat, ha a kinyújtott karjára vagy a vállára esik valaki. Gyakran előfordul, hogy nem önmagában áll fenn a labrum sérülés, hanem egyéb vállbántalmakkal együtt jelentkezik, mint amilyen a rotátorköpeny-szakadás.

3 hatás, ami miatt hatékony a sejtterápiás kezelés a vállproblémáknál

Gyulladáscsökkentés

A gyógyulás egyik velejárója lehet a gyulladás, ami egy lépés a szövetek regenerációja és a normál funkciók helyreállítása felé. Azonban a túl erős gyulladás erős fájdalommal, merevséggel, csökkent mobilitási képességgel járhat. A sejtterápiás kezelés azonban természetes gyulladáscsökkentő vegyi anyagokkal képes visszaszorítani a duzzanatot és más tüneteket.

Gyorsabb gyógyulás

A beinjektált, vérlemezkékben gazdag plazmában található növekedési faktorok azok, amelyek felgyorsítják a gyógyulást. Mivel ugyanis növelik a sejtaktivitást, ezáltal a szövetek regenerációja is nagyobb fokozatba kapcsol.

Gyógyszermentes kezelés

A nagy fájdalommal járó esetekben, különösen, ha gyulladás is fennáll, sokszor komoly segítséget jelentenek a kortikoszteroid injekciók, amelyek valóban hozhatnak egy gyors megkönnyebbülést a szenvedő betegnek, és ez vitathatatlanul fontos. Ugyanakkor ezeket a szteroidokat csak bizonyos korlátok közt szabad alkalmazni, lehetséges mellékhatásaik miatt. E tekintetben is nagyon jó alternatíva a sejtterápiás kezelés, amelynek csupán annyi mellékhatása lehet, mint bármelyik vérvételnek, nagyon ritka esetekben enyhe allergiás reakció jelentkezhet. A további előny pedig, hogy ez a kezelés bármilyen más terápiával együtt is működhet, sőt, javíthatja azok hatásfokát.

"A teljes gyógyulásért és a kiújulás megakadályozásért azonban a betegnek is tennie kell. Bármilyen módszert választunk is, a pácienseknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a vállproblémák hosszú távú kezelésében a funkcionális gyógytorna is elengedhetetlen az ízület mozgásának visszaállításához, a biztonságos használathoz és a kiújulás megelőzéséhez" – foglalja össze Páll doktor.