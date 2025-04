Sarkantyú: hogy lehet eltüntetni a sarokcsont-kinövést?

Ahogy azt korábban írtuk, a sarkantyúknak két típusát különböztetjük meg. Az egyik a sarokcsont hátulján alakul ki: ezt Haglund-saroknak is nevezik, általában a cipő nyomja és dörzsöli ki, ami bőrgyulladáshoz vezethet. A másik típus a sarokcsont talpi felszínén alakul ki: a talpi sarkantyú lábdeformitások, statikai problémák miatt jön létre, amelyek miatt a talpi bőnye elkezd feszülni. Ez a sarokcsont csonthártyáját irritálja, ami pedig hosszú távon csontkinövéshez vezet.

A csontkinövések sokfélék lehetnek, de az közös bennük, hogy hosszú idő kell a kialakulásukhoz. A legtöbb embernek egyáltalán nem okoznak panaszt, de egyes esetekben fájdalommal járhatnak. Az érintettek általában éppen a fájdalom miatt fordulnak orvoshoz: a Haglund-sarok esetében a cipő nyomhatja a sarkat, amely ettől begyulladhat. A talpi sarkantyúnál pedig a sarokrész belső oldalán érezhető a fájdalom, ez akár éjszaka, pihenés közben is lüktethet. Az orvos a fizikai vizsgálat mellett gyakran valamilyen képalkotó vizsgálatot is kér a diagnózis biztos felállításához.

A sarkantyúk okozta fájdalmak megnehezítik a mindennapokat. Fotó: Getty Images

Megfelelő cipővel a Haglund-sarok ellen

Haglund-sarok esetén hideg borogatással, illetve vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal enyhíthetjük a panaszokat. A megfelelő, a lábat biztosan tartó cipők mellett sarokcsészék és talpbetétek segíthetnek (akár egyedi készítésűek is). Fizioterápiára is szükség lehet a sarok és a boka rugalmasságának növelésére - írja a Cleveland Clinic.

Ne erőltessük a lábat a talpi sarkantyú esetén

Talpi sarkantyúval nagyon fontos a pihenés: ha rendszeresen kocogunk vagy futunk, egy időre érdemes hanyagolnunk ezeket a sportágakat, és helyettük mást választani. Jeges borogatás a talpi sarkantyúnál is segíthet, illetve szájon át szedhető fájdalomcsillapítókra is szükség lehet. Olyan cipők vagy talpbetétek viselése is jól jöhet, amelyek alátámasztják a boltozatot, és a talp alját párnázva védik a talpat – javasolja a Cleveland Clinic.

Fontos hangsúlyozni, hogy a csontkinövések maguktól nem múlnak el. Súlyosabb esetben műtéti úton lehet eltávolítani őket, de erre általában csak akkor kerül sor, ha más kezelések nem válnak be. Ilyenkor nagyon kell figyelni, hogy addig ne terheljük meg a lábat, amíg fájdalmaink vannak: csak a panaszok elmúlta után térhetünk vissza a régi szokásainkhoz!