Így étkezzenek a reumás betegek: az alábbi vitaminokat kell pótolniuk

A reumatológiai betegségek egy életen át tartó gondozást igényelnek, így a betegek többnyire igyekeznek alaposan tájékozódni a tüneteiket csökkentő, a jó állapotot fenntartó lehetőségekről. Dr. Csengei Gábor PhD reumatológus (Fájdalomközpont) arról számolt be, hogy sokan érdeklődnek az étrendkiegészítők felől is, ezeket azonban nem árt körültekintően megválasztani.

A páciensek jelentős része vásárol étrendkiegészítőket

Amerikai felmérések szerint a reumatikus betegségekkel élők jelentős hányada próbálkozik étrendkiegészítőkkel. A fibromyalgiások 6-10%-a, a Sjörgen szindrómások 8-10%-a, a rheumatoid arthritis-es (RA) betegek 8-10%-a vásárolt már ilyen terméket. De vajon hatékonyak és biztonságosak-e ezek a készítmények? A legtöbb tanulmány az RA és az ostheoarthritis tekintetében készült, és az evidencia szintjük a legjobb esetben is közepesnek mondható.

"Az étrendkiegészítők szedésével kapcsolatban ráadásul azt tapasztaljuk, hogy a betegek el is feledkeznek arról, hogy erről beszámoljanak az anamnézis felvételkor. Holott ezt nem azért szeretnénk tudni, hogy lebeszéljük őket bármiről, még ha sok esetben ez is lenne a szükséges, inkább arról van szó, hogy egyes anyagok kölcsönhatásba léphetnek a rendelt gyógyszerekkel és ezt számításba kell venni. Az egyetlen olyan tényező, amiről viszont mindenkit érdemes lebeszélni, az internetről, ellenőrizetlen helyről, esetleg megbízhatatlan forrásból ismeretlen táplálékkiegészítők rendelése és beszedése. A legkisebb rossz, ami ebből következhet, hogy sok pénzt ad valaki egy hatástalan szerért, a legrosszabb pedig, hogy olyasvalamit szed, amiről senki sem tudja, hogy pontosan mit tartalmaz" – hangsúlyozza Csengei doktor.

Melyek az esszenciális tápanyagok?

A vitaminokról és ásványi anyagokról általánosságban elmondható, hogy a szedésük csak akkor szükséges, ha valaki valamely anyagból hiányt szenved. Az RA-betegekről pedig tényszerűen elmondható, hogy közel ötödük hiányt szenved. Ennek fő oka az, hogy a tünetek közé tartozó fájdalom, hányinger, kimerültség hatással vannak az étkezési szokásaikra, ami miatt egyszerűen nem visznek be elég vitamint a szervezetükbe. Ezért az alábbi étrendkiegészítők szedését érdemes megfontolni és erről egyeztetni a reumatológussal:

D-vitamin: ezt a hormon-szerű vitamint általában szükséges pótolni az rheumatoid arthritis, a lupus, a Sjörgen szindróma, a fibromyalgia, a szisztémás sclerosis, a Bechterew-kór esetén, már csak azért is, mert a kezelésben használt kortikoszteroidok szintén D-vitamin hiányhoz vezethetnek. A vitamin konkrét hatásairól, így például a fájdalomcsökkenésről még folynak a kutatások, de abban megegyeznek a vélemények, hogy ez az anyag segít a csontokat érintő betegségek megelőzésében. Ahhoz, hogy biztos lehessenek a beteg és az orvos is a D-vitamin szintjében, érdemes egy vérvizsgálattal ellenőrizni azt.

Folsav: a methotrexate hatóanyagú gyógyszert szedőknek az ajánlások szerint szükséges a folsav pótlása, mert a methotrexate kimeríti azok raktárait, ami pedig bizonyos rizikótényezőt jelent.

B12-vitamin: egy friss tanulmány a reumatológiai betegeknek már a diagnózis felállításától kezdve szükséges lenne a B12 pótlás. Nem csak azért, mert például a vérszegénységre jellemző fáradtság a reumatológiai kórképek egyik tünete is lehet, de azért is, mert például a szisztémás szklerózis gyomor-bél rendszeri hatásai B12-vitaminhiányhoz vezethetnek.

E-vitamin: Bár egészséges személyeknél ritka az E-vitamin hiánya, az RA-val élő pácienseknél ez némileg csökkentheti az ízületi érzékenységet és duzzanatot egy tanulmány szerint. Ugyanakkor az E-vitaminnal körültekintően kell bánni, mert 1000 mg/ nap feletti dózis növelheti a vérzés kockázatát.

A-vitamin: Az A-vitamin hiánya ugyancsak ritka jelenség, de például máj-, hasnyálmirigy- vagy emésztőszervi problémák esetén előfordulhat. Sjörgen szindrómásoknál az A-vitamin pótlás csökkentheti a szemszárazság kínzó tüneteit, de itt is óvatosnak kell lenni az adagolással, csak 900 μg megengedett naponta.

Milyen anyagokat lehet pótolni?

"Reumatológiai betegségek esetén olyan anyagok pótlására is szoktunk gondolni, amelyek természetesen is megtalálhatók a szervezetben. Ezekről minden esetben személyre szabottan egyeztetünk a páciensekkel, akik közül sokan a reklámok alapján érzik szükségesnek az ilyen vagy olyan étrendkiegészítőket" – ismerteti dr. Csengei Gábor. Hozzátette: meglehetősen jó kutatási eredmények vannak például a glucosamin, a chondroitin, az Omega-3 zsírsavak, a probiotikumok, a Q10 koenzim tekintetében, de ezeknél sem mindegy, milyen típusú készítményt szed valaki. Ezeken kívül is sokféle étrendkiegészítővel próbálkoznak a páciensekkel, a kurkuma tartalmútól a gyömbérig, ezekkel kapcsolatosan is nagyon hasznos, ha beszámolnak ezekről a kezelőorvosukról, hogy összevethetők legyenek azok az elrendelt gyógyszerekkel.

A reumatológiai betegségek kezelése ugyanis mindig oki kezelés kell, hogy legyen, amelyet például erős fájdalmak esetén kiegészíthetnek olyan kezelések is, mint például a lágyrész biokompatibilis hialuronsav injekció. Jó hatású lehet az orvosi kollagén terápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, és a lökéshullám terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezek a módszerek természetesen nem szüntetik meg az okot, hiszen az autoimmun eredetű, de hatékonyak a tünetek elleni küzdelemben.