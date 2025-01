Isiász: hogyan szabadulhatsz meg a fájdalomtól?

Az ülőideg, avagy a nervus ischiadicus az emberi test leghosszabb és legvaskosabb idege. A medencéből fut le a csípőn és a fartájon keresztül a combokon át egészen a térdhajlatig, ahol aztán kétfelé ágazik. Rendkívül fontos szerepet tölt be az alsó végtagok beidegzésében, így mind a mozgásban, mind az érzékelésben. Az ideg sérülése, károsodása ennek megfelelően szerteágazó tüneteket okozhat. Legjellemzőbb tünete a fájdalom, amely általában az egyik oldalon a derék felől sugárzik ki a comb hátoldala felé. Ehhez társulhat ugyanakkor bizsergés, érzéskiesés, izomgyengeség, súlyos esetben akár vizelet- vagy székletinkontinencia. E tünetegyüttest hívjuk isiásznak vagy ülőidegzsábának.

Az isiász hetekig tartó fájdalommal járhat. Fotó: Getty Images

Az isiász hátterében számos kiváltó ok meghúzódhat. Mint az Betegségek A-Z rovatunk vonatkozó leírásában olvasható, legtöbbször porckorongsérv következtében lép fel. Ilyenkor a gerinc csigolyái között elhelyezkedők porckorongok egyikének külső kötőszöveti rostján szakadás keletkezik, azon keresztül pedig kitüremkedik a belül található kocsonyás anyag, nyomás alá helyezve az ülőideget. Ugyancsak lehet továbbá az isiász az ágyéki gerinccsatorna szűkülete, a csigolyák közötti ízületek kopása, egyéb sérülés vagy akár daganatos megbetegedés következménye. Ismert kockázati tényezője továbbá az öregedés, a csontritkulás, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a helytelen testtartás, illetve a dohányzás.

Egy szó, mint száz, az isiász nem önálló betegség, hanem valamely más kórállapot jele. Rendkívül gyakori tünetegyüttesről van szó, amelyet becslések szerint az emberek 40 százaléka megtapasztal élete során. A jó hír ugyanakkor, hogy az esetek zömében néhány nap vagy hét alatt magától rendeződik, és ritka, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség a panaszok megszüntetéséhez. Ezzel együtt közepesen erős vagy súlyos fájdalommal, illetve érzéskieséssel, bizsergéssel és izomgyengeséggel feltétlenül javasolt orvoshoz fordulni a pontos kiváltó okok tisztázása érdekében.

Így kezelhető az isiász

Enyhébb tünetek esetén házilag is enyhíthetjük a panaszokat. Az első pár napban javasolt a pihenés, amíg az akut fájdalom valamelyest alábbhagy. Ez idő alatt egyrészt recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal és izomlazítókkal segíthetjük elő a javulást, másrészt – mint azt a Harvard Egyetem cikke javasolja – a derék hideg-meleg borogatásával. Eleinte hideggel igyekezzünk csillapítani a gyulladást: tekerjünk egy törölközőbe jeget vagy akár fagyasztott zöldséget zacskóstul, és nyomjuk 15-20 percig a bőrre, majd várjunk ugyanennyi szünetet, mielőtt megismételnénk a kezelést. Naponta három-öt alkalommal érdemes ilyen módon borogatni a derekat.

Amikor már úgy érezzük, elkezdett javulni a fájdalom, a hideg helyét átveheti a meleg, serkentendő az érintett terület véráramlását és így gyorsítva a gyógyulást. Egy meleg vízzel töltött palack is megteszi, amelyet törölközőbe csavarva nyomunk a derékre szintén 15-20 perces etapokban. De ugyanígy egy meleg fürdő is beválhat. Arra azonban fontos ügyelni, hogy az alkalmazott hőmérséklet kellemesen meleg legyen, semmiképpen se kellemetlenül forró, nehogy égési sérülést okozzon. A meleg azért is előnyös, mert ellazítja az izmokat, így hasznos támogatást nyújt a mozgáshoz és a nyújtó gyakorlatokhoz.

Tévhit ugyanis, hogy isiásszal mindvégig ágyban kell maradni, amíg el nem múlik. Valójában éppen a mozgás az egyik legjobb eszköz a kezünkben a fájdalom enyhítéséhez. Nyilván az első pár napban nem tilos a pihenés, de aztán ahogy testünk engedi, ajánlott akvitizálni magunkat. A testmozgás nemcsak a rugalmasságot, az izmokat és a gerinc támasztását erősíti, de fokozza a véráramlást is, ezáltal gyorsítja a gyógyulást és csökkenti a fájdalomérzetet. Sőt, hosszú távon mérsékli az isiász kiújulásának kockázatát. Érdemes óvatos nyújtó gyakorlatokkal kezdeni, majd állapotunk javulásával lassanként aerob és izomerősítő edzéssel is próbálkozhatunk.

Mikor forduljunk orvoshoz isiásszal?

Mint ugye említettük, súlyosabb fájdalommal és egyéb tünetekkel mindenképpen célszerű orvost felkeresni, akárcsak akkor, ha panaszaink az otthoni kezelési módszerekre sem javulnak egy héten belül. A Clevelandi Klinika tájékoztatója szerint a részletes kivizsgálás eredményétől függően elképzelhető, hogy vényköteles gyógyszerek alkalmazására, fizikoterápiára, esetleg szteroid injekcióra lesz szükség. Ezenkívül ritkán, az esetek kis százalékában csak műtéttel lehet rendezni az isiászt kiváltó problémát.