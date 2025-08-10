Csípőkopás, csípőfájdalom: létezik egy mozgásforma, ami felér a gyógytornával





A csípőkopás, orvosi nevén csípőízületi artrózis, a csípőízületben lévő porc fokozatos elvékonyodását és pusztulását jelenti. Az ízület „párnázását” biztosító réteg sérülésével jár, ami miatt a csontvégek közelebb kerülnek egymáshoz, és mozgás közben súrlódnak. Lehet veleszületett betegség az oka, lehet korábbi sérülések következménye, de egyszerűen az életkorral is kialakulhat. Az érintettek többnyire járáskor vagy terheléskor éreznek merevséget, a mozgástartomány beszűkülését.

Sokan küzdenek csípőfájdalommal, főként a középkorú nők között. Fotó: Getty Images

Sokan küzdenek ezzel az állapottal, nők között arányaiban többen – főként a negyvenöt év felettiek körében. Szerencsére vannak mozgásformák, amelyek nemcsak enyhítik a fájdalmat, de akár a műtétet is megelőzhetik.

Csípőfájdalom: a mozgás jó megoldás lehet

A mozgás szerepe kulcsfontosságú az ízületi kopás kezelésében – különösen a korai szakaszban. A cél nem a túlterhelés, hanem a kíméletes, de rendszeres mozgás, amely serkenti a vérkeringést, erősíti az izmokat, és segít megőrizni az ízületek mozgékonyságát.

A Bournemouth Egyetem és a University Hospitals Dorset friss kutatása szerint egy különleges csoportos mozgásforma – az álló kerékpározás vagy spinning – hatékonyabb lehet a hagyományos gyógytornánál – írja a noklapja.hu.

A mozgás jó megoldás lehet. Fotó: Getty Images

A tanulmányban 211 fő vett részt, akik csípőízületi kopással élnek. A résztvevők egyik fele hagyományos gyógytornában részesült, míg a másik fele egy Chain (Cycling Against Hip Pain) nevű, nyolchetes programon vett részt. Ennek része volt heti rendszerességgel a 30 perces ismeretterjesztő óra, majd 30 perc statikus biciklizés edzői felügyelettel.

„Azok, akik részt vettek a biciklis csoportos edzéseken, statisztikailag is kimutatható, jelentős javulásról számoltak be” – olvasható a The Lancet Rheumatology szaklapban megjelent tanulmányban.

„Ugyanannyi idő alatt, amennyi egy beteg egyéni gyógytornájára jut, csoportosan több pácienst tudunk kezelni, ráadásul jobb eredményekkel” – mondta el Dr. Tom Wainwright, a tanulmány egyik vezetője.

A statikus biciklizés nem terheli meg az ízületeket, miközben:

javítja az izomzat állapotát,

serkenti az anyagcserét,

segít csökkenteni a gyulladást,

és endorfinokat is termel – vagyis a hangulatunkat is javítja.

Természetesen minden mozgás előtt érdemes szakemberrel konzultálni, ez különösen igaz, ha valamilyen mozgásszervi problémánk van.