A Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő Budapesten öt, vidéken 2 és hamarosan további két másik magánrendelőben várja a pácienseket, akik a gyógyulásuk terén nem szeretnének kompromisszumokat kötni.

Mi tagadás, nem is olyan könnyű manapság kiválasztani, melyik magán intézménybe menjünk, ha valamilyen egészségügyi panaszunk van. A legtöbb magánrendelő ma már azzal hirdeti magát, hogy várakozás nélkül tudja ellátni a pácienseket, de ezt csak nagyon kevés tudja valóban betartani. Nem beszélve arról, hogy sok helyen hétvégén nincs is lehetőség arra, hogy utánajárjanak a nem múló, vagy a váratlanul megjelenő tüneteknek. A Budapesti Mozgásszervi Magánrendelőben – amely nevében is jelzi, nem kizárólag, de elsősorban mozgásszervi panaszokra specializálódott -, 19 órán belül garantáljuk, hogy rendelkezésre állunk az ország jelenleg hat pontján, Budapesten öt helyszínen, Salgótarjánban és Móron, hamarosan pedig Cegléden és Veszprémben is. A BMM-ben nyugat-európai tudás és színvonal, profi stáb és a legmagasabb diagnosztikai háttér áll rendelkezésre.

Végigkísérjük a pácienst a gyógyulás útján

„Egyedülálló, ahogy a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő az első pillanattól a rehabilitáció 12 hónapjáig elkíséri a pácienseit. A panasz megjelenésétől kezdve, már az ügyfélszolgálat felkeresésével kezdődik szolgáltatásunk, hiszen igyekszünk azt a specialistát, a legjobb szakembert ajánlani, akire a betegnek szüksége van. Legyen szó kéz-, térd-, váll-, derék-, vagy csípőproblémákról, az ország legnagyobb szaktudású szakembereit tudjuk felsorakoztatni, munkájukat pedig a legmodernebb diagnosztikai eszközök segítik. Budapesten, a rendeléssel párhuzamosan ultrahang, digitális röntgen, illetve MR-gép Budán és Pesten, egyik partnerintézményünkben pedig CT is segíti a minél pontosabb diagnózis felállítását”

fogalmazott Dr. Moravcsik Bence Balázs, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő ortopéd szakorvos orvosigazgatója.

A szakma legnagyobbjai rendelnek a BMM-ben

A Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő a szakma legnagyobb szaktekintélyeivel, tudományos fokozattal (professzor, egyetemi docens, PhD, kutatóorvos) minősített szakemberekkel várjuk a pácienseket. A BMM-ben rendel az ország legjobb ortopéd-traumatológus szakorvosai közé tartozó Professzor Dr. Lacza Zsombor PhD, Bejek Zoltán PhD egyetemi docens és Dr. Holnapy Gergely PhD egyetemi adjunktus, Dr. Gáspár Szabolcs, aki éveken át irányította az MH Egészségügyi Központ, vagy ismertebb nevén a Honvéd Kórház traumatológiai osztályát főorvosként; Dr. Molnár Szabolcs PhD, vagy a neurológiai szakterületen nemzetközi szaktekintély Professzor Dr. Csiba László PhD ideggyógyász.

Ha a vizsgálatok és a diagnózis ismeretében műtétre és kórházi ellátásra van szükség, erre is kínálunk megoldást a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelőben. Az intézmény orvosai közül többen Budapest egyik legnagyobb alapterületű, modern eszköz- és műszerparkkal, elegáns kórtermeivel felszerelt Szent Magdolna Magánkórházban végzik el a szükséges beavatkozásokat.

Fontos a hiteles és közérthető tájékoztatás!

Manapság, amikor egyre több az információ, és egyre nehezebb a dolgunk, hogy megszűrjük azokat, különösen fontos, hogy az egészségügyi tartalmakban hiteles és érthető információforrást találjunk. A BMM a közérthetőségben, a hitelességben és a páciensek oktatásában hisz, és igyekszik többféle módon segíteni az eligazodást. Szakembereink rendszeresen nyilatkoznak az országos médiában, a legnagyobb olvasottságú, nézettségű és hallgatottságú újságok, internetes portálok, rádiók és televíziók rendszeres vendégei, emellett weboldalunkon blogbejegyzésekkel segítjük az információszerzést. Talán nem véletlen, hogy kétszer is díjazottak voltunk az Év magánrendelője díjon.

Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő: Ha nem akar a gyógyulásában kompromisszumokat kötni!

