Az akkor még 34 éves anya, Angie Fowler csupán játszani szeretett volna a hóban a gyerekeivel, ám megcsúszott a kertben, és törött bokával kórházba került. Ekkor kezdődött a rémálomszerű történések egész sorozata.

Fowler a bokatörés miatt több helyreállító műtéten is átesett 2011-ben, ám ennek ellenére a bokáját nem sikerült helyretenni, nem tudott járni. Hogy még rosszabb legyen a helyzet, az egyik műtétje során Angie a kórházban fertőzést kapott, egy húsevő baktérium támadta meg, ami miatt 2015-ben kénytelenek voltak amputálni a lábát.

Mi a húsevőbaktérium-fertőzés?

A húsevő baktérium az esetek messze túlnyomó többségében valamilyen Streptococcus törzs, ami nem "húst eszik", hanem kötőszövetet, lágyrészt és zsírszövetet roncsol, rohaszt. Azért számít nagyon veszélyesnek, mert ezeket a szöveteket nagyon gyorsan, órák alatt pusztítja el.

A megpróbáltatásait felidézve Angieazt mondta a The Sun magazinnak, hogy a legjobban az viselte meg az egészben, hogy évekig nem tudta felvenni a gyerekeit.

"Ha megsérültek, vagy ha azt szerették volna, hogy felemeljem őket, akkor le kellett ülnöm, és valakit megkérni, hogy tegye az ölembe a gyerekeimet - nyilatkozta az anya. - Amikor amputálták a lábamat, sokáig egyedül voltam a kórházban, míg a párom, John vigyázott a gyerekekre, mivel egy órányira laktunk innen. Nagyon elszigetelve éreztem magam, küzdöttem a mentális egészségemért is. Néhány hónapig depressziós voltam, és azt gondoltam, hogy soha nem leszek képes normális életet élni, például edzeni, futni, vagy akár a gyerekeimmel tartani a lépést."

Angie két évig küzdött a kórházban a fertőzés ellen, és további 46 műtétet hajtottak végre a lábán, mielőtt az amputációhoz folyamodtak volna az orvosok.

"Azt mondták,ha nem amputálják a lábam térd alatt, nem élem túl a hétvégét.”

Az édesanya a gyerekeivel, a kórházból hazafelé tartva, majd a protézisével (Foto: tiktok.com/@amputeeangiE)

A nő először protézist kapott, amihez sok idő kellett, hogy hozzászokjon, sőt, az elején rettenetesen utálta is. A most 41 éves anyuka hozzátette, hogy a protézis mellett mankót is használt, mert nagyon fájt a lába.

"Tényleg azt hittem, hogy vége az életemnek. Végül úgy döntöttem, hogy vagy keserű és dühös leszek, vagy elkezdek élni. Tudtam, hogy élni akarok, és bármit megteszek, hogy életben maradjak” - mondta.

Az anya számára a legnagyobb erőt és motivációt arra, hogy meggyógyuljon, a gyermekei iránti szeretet adta, miattuk úgy érezte, hogy szó szerint lábra kell állnia.

Angie most másoknak szeretne segíteni, ennek érdekében indított egy TikTok csatornát, melyen @amputeeangie néven megosztja, milyen is valójában fél lábbal élni.

Az anya szerint a gyerekek nagyon sokat segítenek neki, de azért azt is hozzátette, hogy néha kihasználják a helyzetét: "A kétéves fiam elszalad előlem, amikor játszik, mert tudja, hogy nem tudom elkapni."

Az orvosok korábban azt mondták Angie-nek, hogy nem lehet több gyermeke, de 2020-ban teherbe esett az ötödik gyermekével. Ez inspirálta őt arra, hogy jelentkezzen CrossFitre és egy 5 kilométeres versenyre, amelyre idén áprilisban Bostonban futóprotézist visel majd.

"Megtanultam, hogy bármire képes vagyok, ha eléggé odateszem magam, és igent mondok a kihívásokra” - mondta Angie, aki mérhetetlenül hálás, hogy életben van.