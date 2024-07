A leggyakoribb nőgyógyászati problémák 40 felett

A kor előrehaladtával, 40-45 felett nemcsak a menopauza okozhat változásokat a női szervezetben, de bizonyos problémák gyakorisága is megnő. Ezt az összefüggést azért fontos ismerni, mert ennek tudatában egyrészt a tünetek esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni, másrészt tünetmentesen is elengedhetetlen a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész a témával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, mit tehetnek a középkorú nők egészségük megőrzéséért.

Az alábbi betegségek, állapotok valószínűsége emelkedhet meg a nők 40-es éveiben. Fotó: Getty Images

A 40 felett elinduló hormonális változások egyes esetekben az első lépések lehetnek bizonyos állapotok felé. Ilyen lehet a perimenopauza, majd a menopauza, a medence szerveinek süllyedése, a csökkenő izomtónus, az inkontinencia vagy a medencében kialakuló krónikus gyulladások. (Mindez természetesen nem törvényszerű, hiszen megfelelő életmóddal és orvosi ellátással ellene lehet menni a statisztikáknak.) Ugyanakkor más nőgyógyászati jellegű betegségek, problémák is felmerülhetnek.

Miómák: ezek a többnyire jóindulatú daganatok gyakrabban alakulnak ki 40 fölött a méhben.

Polipok: ezek az sejtburjánzások a méhben és a méhnyak nyálkahártyájában is megjelenhetnek.



Hüvelysorvadás: a hüvelyi atrófia a csökkenő ösztrogénszint következménye lehet, ami miatt a hüvely falai elvékonyodhatnak, kiszáradhatnak, begyulladhatnak.



Petefészekciszták: ha ennek a lehetősége merül fel, mindig vizsgálni kell, nem endometriózisról van-e szó, bár ez utóbbi betegség jellemzően fiatalabb korban indul.



Szexuális úton terjedő betegségek: a csökkenő hormonszintek miatt elvékonyodó hüvelyfal hajlamosabbá tehet a sérülésekre, ami pedig utat nyithat akár szexuális úton terjedő fertőzések előtt is.

"Mindezeken túl 40 felett még nem szabad megfeledkezni a védekezés fontosságáról sem, hiszen nem ritka ilyen korban egy-egy nem tervezett terhesség. 45-50 felett pedig már az olyan, nem nőgyógyászati jellegű betegségek ellen is fontos lépéseket tenni, mint a csontritkulás és a szív-érrendszeri betegségek" – hangsúlyozza Józan doktornő. A megelőzésben szerinte az alábbiaknak juthat fontos szerep.

Kiegyensúlyozott táplálkozás

Ha korábban nem is, ebben az életszakaszban már nagy figyelmet kell fordítani a zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, sovány fehérjében, egészséges zsírokban gazdag étrendre és a bőséges folyadék (víz) fogyasztására. A kalcium, a B- és a D-vitamin, valamint a vaspótlás szinte minden nőnek szükséges lehet a hiányállapotok megelőzéséhez. A vízfogyasztás segít megelőzni a húgyúti fertőzéseket, az alkohol azonban ebből a szempontból sem ajánlott. Aki pedig már meglévő betegsége miatt szeretne kialakítani optimális étrendet, annak érdemes dietetikus segítségét kérnie.

Rendszeres mozgás

A rendszeres fizikai aktivitás kulcsfontosságú, hiszen amellett, hogy hozzájárul az egészséges testsúly megőrzéséhez, illetve a fogyáshoz, csökkenti a stresszt, segít megőrizni az izomtömeget és a csontsűrűséget. A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a sokat hangsúlyozott kardiomozgás mellett (mint például a gyors séta, kocogás, tánc vagy aerobik) az izomerő fejlesztő edzések is döntő szerepűek az egészséges időskor előkészítéséhez. Amennyiben bármilyen alapbetegség befolyásolja a mozgást, ajánlatos mozgásterapeuta segítségét kérni a biztonságos edzésterv felépítéséhez.

Stresszmenedzsment

A stresszhelyzetek megélése nagyon leegyszerűsítve olyan hormonokat, a többi között kortizolt szabadít fel a szervezetben, amelyek felborítják az egyébként is kényes női hormonális egyensúlyt. Különösen igaz ez a 40-50 közti korszakra, amikor olyan nagy volumenű változások zajlanak a női szervezetben, mint korábban a pubertás alatt. Már csak ezért is fontos a stresszkezelés megtanulása (a stresszről nagyon sok betegség esetében kiderült, hogy önálló rizikófaktor), éppen ezért nagyon ajánlott megtalálni a megfelelő stresszlevezetési módszert. Ez lehet a mozgás, meditáció, jóga, és szükség lehet pszichológus vagy akár szomnológus, alvásszakértő bevonására is.

Nőgyógyászati kontrollok, szűrések

"Egy bizonyos kor után már tudatosan érdemes odafigyelni magunkra, észrevenni és ellenőriztetni az esetleges változásokat. Sőt, a szűrővizsgálatokat tünetmentesen is be kell írni a naptárba, legyen szó nőgyógyászati szűrésről, mammográfiáról vagy tüdőszűrésről. A középkorú nőknél nagyobb eséllyel megjelenő betegségek jelentős része ugyanis megelőzhető, vagy pedig korán felismerve jól kezelhető. Tehát a tudatos egészségmegőrzés a legtöbb, amit egy nő megtehet önmagáért, időskori jó állapotáért, közvetve pedig a családjáért" – hangsúlyozza dr. Józan Gyöngyi.