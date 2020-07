Mennyi idő alatt lehet csökkenteni a magas vérnyomást?

Amagas vérnyomáscsökkentése több tényezőtől függ. Amikor valakinél diagnosztizálják a magasvérnyomás-betegséget, szinte azonnal felmerül a kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet ezt rendezni. A válasz olyan tényezőktől függ, mint például hogy milyen magasak az értékek, milyen módszerekkel próbálja csökkenteni és milyen az illető alapvető egészségi állapota.

"A gyógyszerek - például a béta-blokkolók, az ACE inhibitorok, a kácium-csatorna gátlók, az angiotenzin receptor blokkolók és a thiazid-származékok - jellemzően már néhány nap alatt képesek csökkenteni a vérnyomást, és ezáltal hosszú távon csökkentik többek közt a szívinfarktus és a stroke rizikóját. Az akár napokon belül észlelhető a vérnyomáscsökkenés, a stabil, tartós hatás viszont 4-6 hét múlva áll be, ezért nem célszerű túl gyorsan, túl gyakran változtatni az alkalmasnak vélt gyógyszereket. A gyógyszeres kezelés mellett természetesen nagyon fontos betartani néhány életmódszabályt is a tartós változás érdekében" - ismerteti a részleteket dr. Kapocsi Judit, a KardioKözpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája, klinikai farmakológus.

Így csökkenti az étrend a vérnyomást

Meglepő lehet, de az étrendben bevezetett változások is viszonylag gyorsan hatnak. A Hypertension c. szaklapban megjelent tanulmány szerint az úgynevezett DASH-diéta 1-4 Hgmm-rel képes csökkenteni a vérnyomást már egy hét alatt. Ugyanebből a cikkből az is kiderült, hogy a sóbevitel csökkentése is mérhető eredményt hoz négy hét alatt.

Általánosan elmondható, hogy az étrend egyes elemei csökkentik, míg mások emelik a vérnyomást, elsősorban a súlygyarapodás és a vízvisszatartás miatt. Utóbbi kategóriába tartoznak a són kívül a telített zsírsavak, a transzzsírok és a cukrok. Az alkoholbevitel csökkentése is olyan faktor, amely határozottan csökkenti a magas vérnyomást, egy 2017-es tanulmány szerint például azoknál a személyeknél, akik napi 2 pohárnál több alkoholt fogyasztanak, a csökkentés 5,5 Hgmm-rel vitte lejjebb a szisztolés, és 4 Hgmm-rel a diasztolés értéket.

A vérnyomás csökkentésére a szakértők egy konkrét étrendet is kidolgoztak, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta néven, amely alapvetően zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, rostban gazdag fogások és telítetlen zsírsavak fogyasztására épül. A magas vérnyomásban szenvedő betegeknek azonban nagy segítséget jelent a dietetikai tanácsadás, amely nemcsak a vérnyomásértékeket, de az esetleges további betegségeket, érzékenységeket, célokat és lehetőségeket is figyelembe veszi.

A mozgás nemcsak a megelőzés, de a kezelés eszköze is

A mozgás nemcsak fiziológiai hatásai miatt képes csökkenteni a magas vérnyomást, de olyan "járulékos" hatása miatt is, mint a fogyás. A súlyvesztés ráadásul a szívre és a mozgásszervekre helyeződő nyomást is csökkenti. Sokan úgy gondolják, egy bizonyos kor fölött már késő belevágni az aktivitásba, de ez korántsem igaz. A Blood Pressure c. szaklapban megjelent tanulmány szerint a rendszeres mozgás a korábban ülő életmódot folytató idősebbeknél is hatékony: 3,9 százalékkal csökkenti a szisztolés és 4.5 százalékkal a diasztolés értéket. Mindazoknak, akik mozgásszervi problémáik, esetleges túlsúlyuk vagy csak gyakorlatlanságuk miatt félnek belevágni az edzésbe, érdemes mozgásterapueta, személyi edző segítségét kérni. Az így elkészült edzésterv természetesen az orvosi leleteket és a felmért alapállapotot is figyelembe véve lehet hatékony.

Mit érdemes még megváltoztatni?

Leszokás a dohányzásról. Az American Heart Association szerint a dohányzás nemcsak az érszűkület egyik legfontosabb rizikófaktora, de minden egyes elszívott cigaretta önmagában is megemeli átmenetileg a vérnyomást és hosszú távon is lassú emelkedéshez vezet.

Stresszfeldolgozás. A stresszről korábban úgy gondolták, csak a miatta kialakuló rossz szokások (például dohányzás, alkohol, stresszevés) miatt járul hozzá a vérnyomás emelkedéséhez, de mára önálló rizikófaktornak is bizonyult.

Betegségek megfelelő kezelése. Számos betegség, így többek közt a krónikus vesebetegség, a cukorbetegség, az alvási apnoé hozzájárul a vérnyomás emelkedéséhez, ahogyan a magas koleszterinszint és a genetikai hajlam is. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy az adott betegségeket orvossal kezeltessük, és rendszeresen vegyünk részt a felülvizsgálatokon is.

"Az egyén életmódja, általános egészsége és társbetegségei mind komoly hatással vannak a vérnyomásra. Bármelyik elem változásával a vérnyomás is változhat - jó és rossz irányba is. Magasvérnyomás-betegeknek éppen ezért különösen fontos a rendszeres, otthoni és szakorvos által végzett ellenőrzés" - mondja Kapocs doktornő, aki így folytatja: "Megfelelő életmód mellett ugyanis a vérnyomás csökkenése akár a mellé szedett vérnyomáscsökkentő gyógyszerek dózisának csökkentése mellett is szóba jöhet, ám ez igaz fordítva is: rossz irányú életmódváltozás és/vagy társbetegségek fellépte a szükséges gyógyszerelés emelését, váltását eredményezhetik."