Más lett a hangod? Nyelvcsapgyulladás állhat a hátterében

Mi az a nyelvcsap?

A nyelvcsap gyulladása az uvula, vagyis nyelvcsap betegsége, amely egy kis ujj alakú szövetdarab, és a torok hátsó részén található lágy szájpadlásból lóg le. Az uvula általában akkor látható, amikor valaki szélesre nyitja a száját. A beszédben is funkciója van ennek a kis nyúlványunknak. Sok nyelvben egy sor mássalhangzó hangot - úgynevezett uvuláris mássalhangzót - artikulálnak úgy, hogy a légáramlást szűkítik az uvula és a nyelv hátsó része között. (például a francia, arab és a héber nyelvben)

Néhány embernél az uvula nem záródik megfelelően a torok hátsó részéhez, ami velopharyngealis elégtelenségként is ismert állapotot okoz. Ez "nazális" hang megjelenését jelenti, amikor extra levegő áramlik le az orron keresztül, és a beszélő nem tud bizonyos mássalhangzókat kimondani, például a "b" vagy az „m” betűket .

Az uvula általában akkor látható, amikor valaki szélesre nyitja a száját. Fotó: Getty Images

A horkolás és a nyelvcsap

Meglepő, de az uvula is hozzájárulhat a horkoláshoz vagy a nehézlégzéshez alvás közben. Ugyanis a megnyúlt nyelvcsap, rezgéseket okozhat, amelyek következtében horkoló hang hallatszik. Egyes esetekben ez alvási apnoéhoz is vezethet.

Mit nevezünk nyelvcsapgyulladásnak?

Tünetei közé tartozik az uvula duzzanata és vörössége. A nyelés fájdalmas, fekvéskor akár légszomj is jelentkezhet, sőt megváltozhat a hangszínünk is. Ezeken kívül nehézlégzés, torokfájás is megjelenhet, de túlzott nyálképződés, öklendezés is előfordulhat. Ilyenkor az uvula körüli nyálkahártya megduzzad, és ennek következtében a normál méretének három, ötszörösére tágulhat.

Mi okozza a nyelvcsap gyulladását?

A betegséget leggyakrabban fertőzés okozza, többnyire a Streptococcus pyogenes , S. pneumoniae vagy Haemophilus influenzae nevű baktériumok.

A nyelvcsapgyulladás nem is olyan ritkán fordulhat elő

A nagyobb nyelvcsap például lehet öröklött is, ilyenkor fokozottabb a veszélye egy sűrűn megjelenő gyulladásnak. Lehetséges továbbá, hogy szájszárazság, gyomorsavtúltengés, vagy reflux miatt is duzzadtnak érezhetjük. A nyelvcsap erős vegyszerek tartós belélegzésekor is megduzzadhat, ezenkívül allergiás reakciók miatt is észlelhetünk tüneteket. A nyelvcsap megnagyobbodása, műtétek után is gyakran tapasztalható, mert az altató tubus irritálja, és emiatt gyulladás alakulhat ki.

Ahogyan a torokfájás otthon elmúlik pár nap alatt, úgy a nyelvcsap gyulladása is tüneti kezeléssel hamar meggyógyul.

Otthoni praktikák a nyelvcsapgyulladás ellen: