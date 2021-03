Koronavírus: asztmások és allergiások is olthatók?

Kiderült, kik fertőződnek újra leggyakrabban koronavírussal - részletek itt.

Madurka Ildikó azt mondta: a járvány miatt különösen fontos, hogy az asztmások és az allergiások kordában tartsák betegségüket, folytassák a nekik előírt terápiát. Ezek a koronavírus elleni oltást nem befolyásolják - tette hozzá. A szakember arról is beszélt, hogy a terápia folytatása azért fontos, mert a koronavírus-fertőzés elején ahhoz hasonló tünetek jelentkeznek, mint amikor az asztma, az allergia súlyosbodik. A terápia folytatásával így hamarabb észre lehet venni a vírusfertőzést - jelentette ki a főorvos.

Mint arról ma reggeli cikkünkben írtunk, az oltás folyamatosan zajlik itthon, szombati friss adatok szerint a beoltottak száma 1 520 350 fő, ebből 465 643 fő már a második oltását is megkapta. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A hétvégén is folyamatos az oltás, a hétvégén is oltó háziorvosok kiegészítő díjazásban részesülnek. A következő napokra a háziorvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca-vakcina jutott, további 44 fő idős embert tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Szputnyik- és Pfizer-vakcinákkal oltanak.

A COVID-19 elleni védettség kialakulásához alapesetben 2 dózisra van szükség a Magyarországon elérhető vakcinákból. Egyes esetekben azonban egy adag is elegendő a védelemhez. Mutatjuk, melyek ezek az esetek.