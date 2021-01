Asztma: veszélyes lehet a sok fertőtlenítés

A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik alapja a rendszeres és alapos fertőtlenítés, ami képes hatástalanítani a tárgyak felületén megtapadó vírusrészecskéket. A pandémia kirobbanása óta ugrásszerűen megnőtt a különféle fertőtlenítő hatású tisztítószerek, törlőkendők és kézfertőtlenítő gélek használata, ami úgy tűnik nem teljesen veszélytelen - főleg nem az asztmával élőkre. Szakértők ugyanis arra jutottak, hogy az asztmában szenvedőknél a járványidőszakban jellemző gyakori fertőtlenítés felerősítheti a légzőszervi betegséggel járó tüneteket - írja a The Washington Post cikke.

A fertőtlenítőkből felszabaduló vegyszerek asztmás rohamot idézhetnek elő. Fotó: Getty Images

A Journal of Allergy & Clinical Immunology című folyóiratban is megjelent tanulmányban 795 asztában szenvedő amerikai felnőttet vizsgáltak a kutatók tavaly május és szeptember között, és az adatokból kiderült, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta 155 százalékkal nőtt azoknak az aránya, akik hetente legalább öt alkalommal fertőtlenítették a lakásuk felületeit erre a célra kifejlesztett törlőkendők, spray-k és folyékony tisztítószerek segítségével. Az ezekből az oldatokból felszabaduló vegyi anyagok belélegzése fokozott kockázatot jelent a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek, mert súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, rosszabb esetben akár asztmás rohamot is előidézhet. A tanulmány szerzői épp ezért arra figyelmeztetik az érintetteket, hogy gondolják át a lakásuk tisztán tartásának lehetőségeit.

Így kerülhetjük el az asztmás rohamot

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) azt tanácsolja az asztmásoknak, hogy kérjék meg a velük egy háztartásban élőket, hogy ők végezzék el a fertőtlenítő tisztítást, erre az időre a betegek lehetőség szerint hagyják el a lakást vagy vonuljanak el egy jól elkülöníthető szobába. Emellett az is segíthet kordában tartani az asztmás tüneteiket, ha nem viszik túlzásba a fertőtlenítő szerek alkalmazását, és otthon a ritkábban megérintett tárgyak felületét durva vegyszerek helyett langyos szappanos vízzel mossák le.

Az indianai Klinikai és Transzlációs Tudományok Intézete (CTSI) egy összefoglalóban ismertette azokat a fertőtlenítő hatású vegyszereket, amelyek használata káros lehet az asztmások számára. E szerint a klórt, nátrium-hipokloritot és ammóniumszármazékokat tartalmazó szerek nagyobb valószínűséggel súlyosbítják az asztmás tüneteket, míg a hidrogén-peroxid, a tej- és citromsav, valamint az etil-alkohol és az izopropil-alkohol esetében kevésbé valószínű, hogy rontanak az asztmások állapotán.