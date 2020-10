A tüdőnk egészségét így őrizhetjük meg

A rendszeres testmozgás nemcsak a tüdőnk, hanem az egész testünk egészsége miatt nagyon fontos. Nagyon jót tesz a HIIT (high intensity interval training) típusú edzés, mert hatékonyan növeli az állóképességet - olvasható a Men's Health témával foglalkozó cikkében. Emellett érdemes súlyzós vagy saját testsúlyos gyakorlatokkal erősíteni a mellkas izomzatát is, mivel ez is hozzájárulhat a tüdő egészségéhez.

Jót teszünk a tüdőnkkel, ha gyakran mozgunk. Fotó: Getty Images

Munka közben álljunk fel, amilyen gyakran csak tudunk, és ha ülőmunkát végzünk, akkor ügyeljünk a testtartásunkra. A görnyedés hatására összenyomódik a bordakosár, így nehezebb mély lélegzetet venni, és kevesebb oxigén jut a tüdőnkbe. Ha felállunk, nyújtózzunk ki, és lélegezzünk mélyeket, ha tiszta a levegő, akkor nyitott ablak mellett. Ez a vérkeringésnek és az egész testnek is jót tesz, hiszen a vérbe, és onnan minden szervbe több oxigén jut.

Ügyeljünk a légutaink tisztaságára

A rendszeres maszkviselés fontosságára nem véletlenül hívják fel annyian annyi helyen a figyelmet. A maszk ugyanis nemcsak a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt fontos, de bizonyos mértékű védelmet biztosíthat a légszennyezés, vegyi anyagok, irritáló anyagok, por, poratkák, pollenek ellen is. Ha megfázunk, náthásak leszünk és folyni kezd az orrunk, akkor ügyeljünk arra, hogy a felgyülemlő váladékot minél hamarabb eltávolítsuk az orrunkból.

Ez azért is fontos, hogy ne kerülhessen a garatba és onnan a mellkasba, mert csak még betegebbek lehetünk tőle és a tüdőnek sem tesz jót. Ha letapadt váladékot érzékelünk, vegyünk be köptetőt, fújjuk ki mindig alaposan az orrunkat, és próbáljuk meg minél tisztábban tartani a légutainkat. Ha szükséges, orrzuhanyt is vásárolhatunk a patikában, ennek a használatát a gyógyszerész el tudja magyarázni.

A megfelelő légzéstechnikák elsajátítása is sokat számíthat a tüdő egészségének szempontjából, ráadásul a különböző légzőgyakorlatok stresszoldásra, meditációra is nagyon hasznosak, ami szintén az egész testünk állapota és a jó közérzetünk miatt is fontos.