Honnan tudhatod, hogy asztmás vagy?

Ahogy már betegségleírásunkban is olvashattad, az asztma egy hörgőszűkülettel járó krónikus betegség, amely nem ritkán allergiával is társul. Az asztma a légutak túlérzékenysége miatt alakul ki. Ilyenkor az történik, hogy a légutak gyulladással reagálnak az olyan hétköznapi ingerekre, mint például egy allergén, a fizikai terhelés, a hideg levegő vagy stressz. De az asztma kapcsolatba hozható a légszennyezettséggel és a dohányzással is.

Egyre több az asztmás itthon. Fotó: Getty Images

Ilyen tünetek esetén gyanakodj

A betegekre rohamokban tör rá a köhögés és a fulladás, jellemző rájuk továbbá a sípoló légzés. A probléma hátterében az áll, hogy a hörgőnyálkahártya az asztmára jellemző gyulladás miatt megduzzad, a hörgőket pedig a simaizmok görcsös összehúzódása beszűkíti. Súlyos esetben mellkasi feszülés, mellkasi szorítás is jelentkezhet. Nagyon súlyos esetben az is előfordulhat, hogy a beteg annyira nem kap levegőt, hogy oxigénhiányos állapot lép fel nála, amelyre az ajkak és az ujjak elkékülése figyelmeztethet – az ilyen esetek gyakran végzetesek.

A leggyakrabban az alábbi tünetek figyelmeztethetnek az asztmára:

fulladás;

nehézlégzés;

rohamokban jelentkező köhögés;

mellkasi szorítás;

rohamokban jelentkező nehézlégzés;

sípoló kilégzés;

megnyúlt kilégzés;

nyakviszketés;

mellkastájék viszketése;

görcsös köhögés;

nehezített kilégzés.

Ha az allergiás vagy asztmás betegek erősödő vagy újonnan kialakult tünetekkel küzdenek, annak hátterében a két betegség társulása, vagyis az allergiás asztma megjelenése is állhat. Ez azt jelenti, hogy a légúti allergiás betegnél asztmás tünetek, az asztmás betegnél pedig allergiás panaszok is fellépnek.

Egyre több az asztmás itthon

Az alábbi, a Magyar Távirati Iroda (MTI) által közzétett infografikán jól látszik, hogy az elmúlt évtizedek során jelentősen nőtt az asztmával küzdő magyarok száma. Míg 2000-ben csaknem 129 ezer diagnosztizált betegről tudtak, addig 2021-ben már 313 ezerre rúgott a számuk.

A legtöbb érintettről 2020-ban számoltak be – a koronavírus-világjárvány kirobbanásának évében 321 714 magyar asztmásról tudtak. A legtöbb új beteget – több mint 19 ezret – 2007-ben regisztrálták. Ehhez képest a legutóbbi, 2021-es adat szerint jóval kevesebb – 9233 – embernél diagnosztizálták újonnan az asztmát.

Az MTI infografikája az adatok változása mellett arra is rámutat, hogy az asztma egy súlyos állapothoz vezető légúti betegség, amelyet – a kialakult túlérzékenységi mechanizmusok miatt – az allergiás megbetegedések családjába sorolnak.

