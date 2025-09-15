Kötőhártya-gyulladás ősszel: meddig fertőz? – Mutatjuk a gyakori kiváltó okokat

A kötőhártya-gyulladás (konjunktivitisz) a szemfehérjét borító vékony, átlátszó hártya, a kötőhártya gyulladásos állapota. Ilyenkor a szem gyakran kipirosodik, könnyezik, égő vagy szúró érzés jelentkezik, és sok esetben váladékozás is kíséri a betegséget. A gyulladás kialakulhat fertőzés, allergia vagy irritáló környezeti hatások, például por és füst következtében is. Bár általában enyhe lefolyású, a tünetek kellemetlenek, és a kiváltó októl függően eltérő kezelési módszerekre lehet szükség.

A kötőhártya-gyulladás kezelését nagyban meghatározza, hogy mi a pontos kiváltó ok. Fotó: Getty Images

Miért gyakoribb ősszel a kötőhártya-gyulladás?

A hűvösebb, szeles időjárás, a szezonális allergének jelenléte, valamint a légúti fertőzések terjedésének felerősödése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az őszi időszakban több esetben találkozunk kötőhártya-gyulladással. A fűtési szezon kezdete miatt a belső terek száraz levegője szintén irritálhatja a szemet, és fogékonyabbá teheti a kötőhártyát a gyulladásra. Emellett az őszi időszakban gyakori vírusfertőzések könnyen érinthetik a szemet is, hiszen a felső légúti megbetegedések és a szem fertőzései között szoros az összefüggés. Lássuk a leggyakoribb kiváltó okokat.

Fertőzéses eredetű kötőhártya-gyulladás

Az egyik legelterjedtebb forma a vírusos vagy bakteriális eredetű kötőhártya-gyulladás. A vírusok közül leggyakrabban az adenovírusok állnak a háttérben, amelyek a légúti fertőzésekhez hasonlóan cseppfertőzéssel terjednek. A fertőzött személyek könnyel, váladékkal is átadhatják a betegséget, így könnyen megfertőződhet bárki közös törölköző, szemcsepp vagy akár kézfogás útján is, ha utána a szeméhez nyúl. A vírusos kötőhártya-gyulladás általában 1-2 hét alatt gyógyul, de a betegek a tünetek fennállásának ideje alatt fertőzőek maradnak, így fontos, hogy kerüljék a közvetlen kontaktust másokkal.

A bakteriális fertőzés szintén gyakori, különösen gyermekközösségekben. Ilyenkor a szem váladékozása jellemzően sűrűbb, gennyesebb, a szemhéjak reggelre összeragadnak. A bakteriális forma antibiotikumos szemcseppel vagy kenőccsel jól kezelhető, a tünetek néhány napon belül enyhülnek, és a fertőzőképesség is gyorsan csökken a terápia megkezdése után.

Allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás

Az ősz nemcsak a vírusos és bakteriális fertőzések, hanem az allergiás panaszok szezonja is. A parlagfű virágzása nem ritkán elhúzódik szeptember végéig, emellett a penészgombák spórái is magas koncentrációban fordulhatnak elő a levegőben. Ezek az allergének könnyezést, viszketést és vörösséget idézhetnek elő a szemben. Bár az allergiás kötőhártya-gyulladás nem fertőző, a tünetek gyakran makacsak, és jelentősen ronthatják a közérzetet. Kezelésében a legfontosabb az allergén kerülése, amennyire ez lehetséges, valamint az antihisztamin tartalmú szemcseppek alkalmazása, amelyek gyorsan enyhítik a panaszokat.

Irritatív kötőhártya-gyulladás

Nem szabad megfeledkezni az irritatív formáról sem, amelyet füst, por, vegyszerek vagy éppen a száraz levegő vált ki. Ősszel, amikor egyre több időt töltünk zárt térben, és beindul a fűtés, a szem szárazsága gyakran vezet irritációhoz. A panaszok ilyenkor műkönnyel enyhíthetők, amely pótolja a hiányzó nedvességet és megnyugtatja a szemet.

Hogyan előzhetjük meg a betegséget?

A kötőhártya-gyulladás megelőzésében alapvető szerepe van a higiénének. Fontos a rendszeres kézmosás, a személyes tárgyak – például törölközők vagy sminkeszközök – közös használatának kerülése, valamint a kontaktlencsék helyes tisztítása. Vírusos és bakteriális fertőzés gyanúja esetén célszerű mielőbb orvoshoz fordulni, hogy pontos diagnózis szülessen, és a megfelelő kezelés elindulhasson. Allergiás panaszoknál szintén ajánlott a szakemberrel való konzultáció, aki segíthet megtalálni a leghatékonyabb szemcseppet vagy gyógyszert.