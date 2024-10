Drasztikusan nő a rövidlátó gyerekek száma. A szülők tehetnek róla?

„Folyamatosan és drasztikus mértékben nő a rövidlátók száma. A fejlett világban hamarosan eljön az az idő, amikor a nagyfokú rövidlátóság (miópia) okozta szemproblémák lesznek a vakság fő okai” – mondta a hirek.unideb.hu-nak Fodor Mariann egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szemklinikájának igazgatója.

Minden életkorban fontos, hogy óvjuk a szemünk egészségét. Fotó: Debreceni Egyetem / unideb.hu

Ez a rövidlátás egyik legfőbb oka

A szakember elmondása szerint a rövidlátás kialakulása több tényezőtől is függ, de az egyik legfőbb oka, hogy manapság már gyerekkorban is nagyon sokat használjuk az okostelefonokat és a számítógépeket, ezeket nézve pedig a szem kizárólag közelre fókuszál. Emellett a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek a szabadban, pedig a természetes fény és a szabad térben tartózkodás jótékony hatást gyakorol a szem normális növekedésére.

Nagyon nagy a szülők felelőssége, akik sokat tehetnek azért, hogy a gyerekeknél ne romoljon a rövidlátóság. Azt javasoljuk, hogy a gyerekek ne a képernyők előtt töltsék a szabadidejüket, hanem játszanak a szabadban, sportoljanak. Ez nem csak a természetes fény miatt fontos, hanem azért is, mert ilyenkor távolra fókuszál a szem” – hangsúlyozta Fodor Mariann.

Egyes betegségek is ronthatják a látást

A közleményben arra is kitértek, hogy különböző szisztémás betegségek is okozhatnak súlyos szemproblémákat – különösen a diabétesz. Éppen ezért nagyon fontos például a cukorbetegség korai felismerése és megfelelő kezelése, valamint a betegek rendszeres szemészeti vizsgálata is.

Léteznek továbbá hirtelen látásromlást okozó betegségek is, amelyek egy része sürgős beavatkozást igényelhet. Ilyen például a retinaleválás, amelynek gyakorisága folyamatosan növekszik. Ilyenkor eleinte villámlátás jelentkezhet, majd később látótérkiesés és látásvesztés alakulhat ki.Hirtelen teljes látásvesztést okozó érelzáródás is előfordulhat, ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, ugyanis mindössze hat óra áll rendelkezésre a hatékony gyógykezelésre.