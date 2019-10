A látáskárosodás leggyakoribb okai

Az egyik legrosszabb például, amit a szemünkkel tehetünk, hogy bizonyos kozmetikai termékeket, például a szemceruzát vagy a szempillaspirált túl sokáig használunk. Valójában ezeket legfeljebb 3 havonta cserélni kellene, mivel számos baktérium telepszik meg, illetve szaporodik el a felszínükön.

A szemcseppet és a napszemüveget jól válogassuk meg!

A szem egészségét táplálkozásunk is nagy mértékben befolyásolja. Ha például valakinek krónikusan magas az inzulinszintje - mert például túl sok gyors felszívódású szénhidrátot, finomított gabonafélét eszik -, akkor romolhat a látása is. Emellett az A-vitaminban szegény táplálkozás is látásromlást okozhat. Talán elsőre kevesen látják az összefüggést, de a megfelelő mennyiségű napi folyadékbevitel és a szemek egészsége között is van kapcsolat. Ha ugyanis a szervezetünk dehidratált, a könnytermelés is lecsökken, ami azt jelenti, hogy nem sikerül elég nedvesen tartani a szemgolyókat. A kiszáradt szemek pedig sokkal védtelenebbek a különféle baktériumok és egyéb kórokozók ellen.

Az UV-szűrővel ellátott napszemüveg rendszeres viselése is nagyon fontos

Azt a hibát se kövessük el, hogy nyakló nélkül használjuk a gyógyszertárakban kapható, recept nélkül is megvásárolható szemcseppeket. Ha hozzászokunk, egyre többre lesz szükségünk, ráadásul lehet, hogy az átmeneti komfortérzet, amelyet a szemcsepp okoz, csupán arra jó, hogy elfedjen valami komolyabb problémát. Ha tartósan gond van a szemünkkel - legyen ez akár csak egy hétköznapinak tűnő szemszárazság -, akkor menjünk vele inkább orvoshoz.

Az UV-szűrővel ellátott napszemüveg rendszeres viselése is nagyon fontos - hogy a miénk ilyen-e, arról mindenképpen győződjünk meg valamelyik közeli optikában. A szemet minden évszakban védeni kell a káros sugaraktól, nemcsak nyáron, hanem ősszel, télen és tavasszal se süllyesszük a szekrény mélyére a napszemüveget. A napi 7-9 óraalváspedig a szemeink egészsége szempontjából is kulcsfontosságú. Ha ez többször is elmarad, homályos látást, tikkelést fogunk tapasztalni, nem beszélve a szemünk alatt megjelenő táskákról és karikákról.

A szem dörzsölése sokak rossz szokása, különösen gyakori fáradtság és stressz esetén. Ezzel két baj is van. Egyrészt a legtöbben már öntudatlanul csinálják, és még véletlenül sem mosnak kezet előtte, ami számos kórokozó szembe jutását megkönnyíti. Emellett az erős nyomással, dörzsöléssel könnyen összezúzhatjuk a szemben lévő apró ereket, hosszú távon pedig a szaruhártyánkat is deformálhatjuk.

Forrás: brightside.me