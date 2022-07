Így fejlődik a baba az egyes trimeszterek alatt

A várandósság egy rendkívül izgalmas és eseménydús időszak egy nő életében, teste ilyenkor hétről hétre változik, alkalmazkodva a benne fejlődő magzat igényeihez. Bizonyos változások – például az egyre jobban kerekedő has – szemmel láthatóak, másokra pedig csak a különböző vizsgálatok során derülhet fény. A várandósság időszakát három trimeszterre szokták felosztani: az első az 1-12. hétig, a második a 13-27. hétig, a harmadik a 28-40. hétig tart. Ezekben az időszakokban az orvosok különböző szűrővizsgálatokkal követhetik végig az anyuka és a gyermekének fejlődését.

A terhesség kilenc hónapja alatt a nők teste és a magzat is hatalmas változáson megy át. Fotó: Getty images

Az első trimeszter: villámgyorsan fejlődik a magzat

A terhesség első harmada – főként a hormonális változásoknak köszönhetően – rengeteg kismamának igen viharosan zajlik. Ilyenkor gyakoribbá válhatnak a hangulatingadozások, a reggeli émelygés és hányinger és az állandó fáradtság is gyötörheti a kismamát. A magzat fejlődésének szempontjából ugyanakkor ez egy rendkívül intenzív időszak, melynek végére szinte minden fontos szerve kialakul.

A terhesség legelső szakasza a megtermékenyítéssel kezdődik, melynek során a petesejt és a hímivarsejt összeolvad, az anya, illetve az apa 23 kromoszómájából pedig létrejön a 46 kromoszómát tartalmazó zigóta. Ezek a kromoszómák fogják a későbbiekben meghatározni a baba nemét és fizikai tulajdonságait. Nagyjából 12 nap múlva a zigóta eléri a méh belső falát, majd beágyazódik. A gyorsan osztódó sejtgömb ekkor kettéválik, a belső sejtcsoportosulásból kezd fejlődni az embrió, míg a külsőből az azt tápláló méhlepény, illetve a köldökzsinór.

A terhesség ötödik hetében (vagyis a fogantatás utáni harmadik héten) gyorsan megemelkedik a HCG hormon szintje, ami leállítja a menstruációt. A csecsemő szíve és primitív keringési rendszere a sejtek középső rétegében – a mezodermában – már ekkor fejlődésnek indul, A belső sejtrétegben – az endoderma – pedig a baba tüdeje és belei alakulnak ki. A hatodik héten az az idegcső is bezáródik, melyből később az agy és a gerincvelő formálódik. Kialakulnak a szem és a fül fejlődéséhez szükséges struktúrák, illetve azok az apró kinövések is, amelyekből majd a végtagok nőhetnek ki. A fejlődés a hetedik héttől gyorsul be igazán, a C alakú görbületet felvett testen egyre határozottabban kivehető az arc, a szemek és a fülek, illetve a végtagok is gyorsan nyúlni kezdenek. Az első trimeszter, vagyis a 12. hét végére a magzat 6 centi hosszú és nagyjából 12-14 gramm súlyú lehet.

Az első trimeszterben egy általános vizsgálatot végeznek el az orvosok, amely vizelet- és vérvizsgálatot foglal magában. Ennek segítségével általános képet kaphatnak a kismama egészségéről, és bizonyos betegségek ismeretében változhat a későbbi orvosi vizitek menete is. A levett vérből a fertőző májgyulladás (HBSAg) és a szifilisz (VDRL) jelenlétét is kizárhatják. Az első genetikai vizsgálatokat is az első trimeszter végén végezhetik el, melyekkel számos öröklődő betegség kizárható.

Emellett – térítés ellenében – lehetőség van az úgynevezett TORCH laborvizsgálat elvégeztetésére is, amelyek a magzatra veszélyt jelentő további kórokozók (például Rubeola vírus, Cytomegalovírus, Herpes simplex vírusok és egyéb mikrobák) jelenlétét mutathatja ki. Mivel a terhesség ideje alatt bekövetkező fertőzések vetélést, vagy a magzatoknál fejlődési rendellenességeket eredményezhetnek, fontos lehet tudni, hogy a kismama szervezete találkozott-e már bizonyos kórokozókkal és fogékony lehet-e egy esetleges expozícióra. A laborvizsgálatból ezek mind kideríthetőek, ezért érdemes még a gyermekvállalást megelőzően elvégezni.

Második trimeszter: már a neme is kiderül

Ekkorra már sokkal többet megtudhat az anyuka a születendő gyermekéről, a többi között a nemét is. Legkésőbb a 20. terhességi héten, az esedékes ultrahangon kiderülhet, hogy fiút, vagy pedig lányt várnak a leendő szülők. Ilyenkor a magzat már működő szervekkel, izmokkal és idegrendszerrel rendelkezik. Bőre még mindig vékony és átlátszó, csontjai azonban már kezdenek megkeményedni, különösen a hosszú csontok és a koponya fejlődik sokat ezekben a hetekben.

A kismama hasában egyre többet mocorog a baba, miközben helyezkedik és mozgatja a végtagjait. Kinyílik a szemhéja, megjelenik a szemöldök és a szempillák is, illetve kifejlődnek a nyelő- és szopóreflexek, így már az ultrahangos felvételeken is látható, ha szopja a hüvelykujját. A terhesség felénél, a 20. hét környékén már hangokat is hall, később pedig már reagál azokra. A kezeken az egyedi ujjlenyomat is kialakul ezekben a hetekben. A trimeszter végére a magzat már a húsz centimétert és a 800 grammot is meghaladja.

Az orvosok ezekben a hetekben az első trimeszterben elvégzett vizsgálatok egy részét ismétlik meg, így a vér-, és vizeletvizsgálatot, illetve a genetikai ultrahangvizsgálatot. Mivel sok kismamánál kialakulhat terhességi cukorbetegség, ennek kiszűrésére egy terheléses vércukorvizsgálatot (OGTT) is elvégeznek. Fontos lehet továbbá az LDH (laktát-dehidrogenáz) szintjének ellenőrzése is, amely a terhességi toxémiának hívott állapotot jelezheti.

Harmadik trimeszter: az utolsó vizsgálatok

Az utolsó, vagyis harmadik harmad a terhesség 28. hetétől egészen a szülésig tartó időszak. A 28 hetes magzat már képes lenne levegőt venni, ha megszületne, az agyi folyamatai is egyre összetettebbé válnak, a központi idegrendszere képes irányítani a ritmikus légzési mozgásokat és szabályozni a testhőmérsékletet. Fejlődésének túlnyomó része a 29. hetet követően már befejeződik, az ezt követő időszakban viszont tovább növekszik és a súlya is gyorsan gyarapodik. A puha, pelyhes szőrréteg, amely az elmúlt néhány hónapban a baba bőrét borította, lassan hullani kezd, és a körmei is kifejlődnek. A csontozat megkeményedik, kivéve a koponyát, melynek csontja továbbra is puha és rugalmas marad.

Itt, a célegyenesben a védőnői vizitek és az orvosi vizsgálatok is megszaporodnak. A korábban megszokott vizsgálatok ismétlése mellett újból elvégzik az ultrahangvizsgálatot is, itt azonban már nem a genetikai eredetű betegségek nyomait, hanem a magzat méretét, illetve a placenta és a köldökzsinór állapotát vizsgálják meg. Fontos ellenőrizni a véralvadási faktorokat is, főleg akkor, ha császármetszésre kerülne sor. A levett hüvelyváladékból az esetleges fertőzések is kimutathatóak, és ha szükséges, a kismama antibiotikumos kezelést kap.