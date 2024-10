Bőröndbe zárta a barátját, gyilkosságért ítélik el

A haláleset 2020 februárjában történt a floridai Winter Parkban. Mint azt a The Guardian írja, Sarah Boone és Jorge Torres a nő első, rendőrségnek tett vallomása szerint bújócskáztak otthonukban, amikor eszükbe jutott, milyen vicces lenne, ha a férfi bebújna a bőröndjükbe. Boone be is cipzározta azt, mivel azonban alkoholt is fogyasztottak az éjszaka során, elálmosodott. Elment tehát lefeküdni, azt gondolva, hogy élettársa magától is ki tud szabadulni a zárt bőrönd fogságából. Amikor másnap reggel felébredt, sehol sem találta Torrest. Ekkor jutott eszébe, mi is történt előző este. A bőröndöt kinyitva viszont a férfi már nem mutatott életjeleket.

A nyomozók később azonban emberölés miatt tartóztatták le Boone-t, miután videófelvételeket találtak a mobiltelefonján. Ezeken Torres jól hallhatóan kiabált a bőrönd belsejéből, hogy a nő engedje ki, mert nem kap levegőt. Később, a bírósági tárgyalás során a vádlott azt állította, hogy mivel a férfi korábban is bántalmazta őt, ezért félt kiengedni, nehogy ismét erőszak áldozatává váljon. A telefonos felvételeken az is hallható, ahogy Boone egy alkalommal úgy válaszol a segítségét kérő, fulladozó Torresnek, hogy: „igen, éppen ilyen volt nekem is, amikor fojtogattál”. Egy másik felvételen pedig felhánytorgatta azt is, hogy a férfi megcsalta őt.

A boncolási jegyzőkönyvek tanúsága szerint az áldozat hátán és nyakán karmolásnyomokat, a vállán, koponyáján és homlokán tompa erőbehatásra utaló zúzódásokat, a felrepedt ajka közelében pedig egy vágást találtak. Boone a letartóztatása óta több ügyvédet is megbízott a védelmével, ami miatt jelentősen elhúzódott a vele szemben indított jogi eljárás. Végül tíznapos tárgyalás után a közép-floridai bíróság bűnösnek mondta ki szándékos, de nem előre megfontolt emberölés vádjában. Büntetése részleteit december 2-án hirdetik ki.

